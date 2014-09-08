Гипертония: симптомы, диагностика и лечение

Вокруг этой проблемы крутятся много мнений и мифов. Один из них, что человека, страдающего артериальной гипертензией легко, как говорят, вычислить из толпы: у него одутловатость лица, покраснение склеры, иногда красноватое лицо, он жалуется на головные боли, тяжесть в голове, головокружение. Так ли это?

Григоренко Елена Александровна, доцент 3 кафедры внутренних болезней БГМУ, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук:

В этом мифе есть доля правды. Все, что вы описали можно отнести к гипертонику, но далеко не все гипертоники выглядят подобным образом. Самым опасным вариантом является ситуация, когда пациенты не ощущают высокого артериального давления. На сегодняшний день, исходя из того, что давление начинает повышаться гораздо раньше, чем пациент фиксирует это и обращается за медицинской помощью. Есть период адаптации у сердечно-сосудистой системы к высоким цифрам артериального давления. Мы можем сталкиваться с ситуацией, когда лица, имеющие крайне высокие цифры артериального давления, нуждающиеся в назначении не одного препарата, контролирующие цифры артериального давления, не имеют никаких жалоб, связанных с данным симптомом. Или жалобы настолько несущественные, что пациенты не обращают на них внимания и не считают их жизнеугрожающими, хотя это абсолютно не так.

На сегодняшний день считается, что повышение артериального давления при его офисном измерении, то есть его измерении в кабинете у врача выше 140/85 мм рт. ст. говорит о наличии у пациента артериальной гипертензии. В домашних условиях, в условиях комфортных для него, повышение артериального давления выше 135/85 мм рт. ст. говорит о том, что это синдром повышенного давления. Если мы проводим суточное мониторирование артериального давления, мы можем сказать, что повышение артериального давления выше 130/80 говорит о синдроме повышенного давления, а в ночное время цифры 120/70 говорят о том, что у человека фиксируется повышенное артериальное давление. Это не является основание для постановки диагноза артериальная гипертензия, это является основанием для того, чтобы наблюдать за этим пациентом, рекомендовать ему мониторирование артериального давления в амбулаторных условиях.

Подъемы артериального давления в течение суток могут быть и у здорового человека. И это нормально.

Ольга Евтух, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделом УЗ «2-ая городская клиническая больница» г. Минска:

Повышается давление в предутренние часы.

Взбудоражить давление могут физическая нагрузка, стресс, но у здорового человека оно быстро приходит в норму. У больного может произойти криз.

Как правильно измерять артериальное давление в домашних условиях?

Ольга Козич, врач-аритмолог УЗ «2-ая городская клиническая больница» г. Минска:

Артериальное давление в домашних условиях желательно измерять на двух руках с интервалом 5-10 минут. Желательно измерять до приема пищи, в расслабленном положении, чтобы ноги не были скрещены. Манжетка должна быть определенного диаметра, чтобы подходила на предплечье каждого пациента. Одежда не должна быть под манжеткой, она должна охватывать 80% диаметра предплечья.

Наиболее объективную и точную картину состояния здоровья может дать метод автоматического суточного мониторирования артериального давления. В течение суток проводится запись его показателей, а потом расшифровывается компьютером. Мониторинг позволит выяснить, в какое время суток и по какой причине возникает очередное кризисное повышение давления, соответственно, подобрать специалистом эффективное лечение.

Елена Григоренко:

Залог успешного лечения, сохранения трудоспособности — постоянный прием медикаментозных средств. Если речь идет не о медикаментозных методах коррекции артериального давления, то это общий стандартизированный подход, эти рекомендации приемлемы для всех гипертоников. Они касаются изменения двигательной активности, изменение характера питания, изменение образа жизни. Безусловно, можно говорить об ограничении потребления поваренной соли.

Симптомы сердечной недостаточности:

отдышка;

быстрая утомляемость;

появление отеков;

у пациентов заметно увеличивается вес, возможно также сухой кашель или свистящее дыхание;

возникает потребность в частом мочеиспускании по ночам.

Диагностика



Рентгенография позволяет дифференцировать сердечную и легочную недостаточность.

Метод ультразвукового исследования — эхокардиография.

Ольга Евтух:

Звуковое исследование сердца позволяет определить структуру сердца как органа: здорово оно как орган или нет, правильно сформировано или нет.

Для определения резерва сердца, о возможностях его насосной функции используются так называемые нагрузочные тесты. Проводятся они, как правило при наличии уже установленного диагноза.

Ольга Евтух:

Это диагностика класса сердечной диагностики. Существует классификация по классам, с 1 по 4. Первый это наиболее низкий класс сердечной недостаточности, четвертый — наиболее тяжелый, когда активность пациента зачастую ограничивается либо постелью, либо комнатой.

Елена Григоренко:

Хирургические методы используются тогда, когда лечение медикаментозными средствами не дает должного клинического эффекта.