Работают на тренажёре-роботе, который позволяет моделировать до ста критических ситуаций. Как готовят будущих врачей в БГМУ

Флагман здравоохранения, кузница врачей, дружба народов – все это о ведущем вузе страны – медицинском университете. Девять факультетов, более семи тысяч студентов, свыше двух из которых – иностранцы из 51-й страны. Экспорт образования говорит сам за себя. На нашу школу равняются. Имена талантливых выпускников сегодня гремят по всему миру, а они спасают жизни каждый день.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

У нас 26 научных школ по различным дисциплинам и направлениям. У нас восемь советов по защите диссертаций. Врачи у нас шесть лет обучаются, на стоматологическом факультете – пять лет.

БГМУ является лидером по экспорту образовательных услуг в Республике Беларусь. В среднем экспорт составляет около десяти миллионов долларов. Преподаватели специально подготовлены к проведению практических занятий и лекций на английском языке. Основная масса наших студентов уезжает к себе домой, туда они привозят и свои знания, и умения, и частичку культуры нашей Беларуси, нашего гостеприимства. Кто-то меняет свое семейное положение, женятся или выходят замуж за наших белорусов и остаются работать.

Лаборатория практического обучения – сердце университета. Здесь всю теорию оттачивают на деле до автоматизма.

На путь истинный наставляют гуру медицины, которые сами трудятся в столичных клиниках. Так, Олег Брониславович – врач анестезиолог-реаниматолог с 1985 года. Его жизненные сценарии – лучшая база. Ведь ставить диагноз и принимать решение нужно за секунды. Олег Павлов, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ:

Мы воспитываем клиническое мышление, доктора. Это базовая реанимация, проведение искусственной вентиляции легких, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Работают с различными критическими ситуации на таком замечательном тренажере-роботе, который позволяет моделировать до ста различных критических ситуаций. Под контролем видеокамер позволяет оценить правильность всех выполненных процедур.

Коронавирус проверил на прочность будущих врачей. Многие студенты успели потрудиться в «красной зоне» и понюхать пороха на экстренных вызовах. Знают, в медицинском не прогуляешь, пропуск может стоить чьей-то жизни.

Валентин Селезнев, студент лечебного факультета БГМУ:

В самом начале когда я только пришел, сталкивался с ситуациями, в которых я терялся и совершенно не знал, что делать, но старшие коллеги, дополнительная литература очень здорово помогли, теперь у меня нет таких проблем.

Евгений Гречаный, студент лечебного факультета БГМУ:

Нас вызвали, была двойная авария, уже сумерки и водитель, который возвращался домой, сбил пешехода, потом сам вышел из машины и его сбила другая машина. И когда мы приехали, оба были в очень тяжелом состоянии, но мы его смогли доставить.

«Реаниматологом можешь ты не быть, а реаниматором быть обязан», – таков девиз волонтерского отряда «Спаси жизни». 50 студентов-медиков на добровольных началах создали отряд и обучают первой помощи школьников, ветеранов и многих других, ведь от форс-мажоров не застрахован никто.

Маргарита Куриленок, студентка лечебного факультета БГМУ:

Мы помогаем человеку овладеть навыками на практике, на манекенах, и это должен делать любой человек. Наша задача – донести это доступным языком. От сердечно-легочной реанимации (базовой, естественно) до кровотечения, обмороков, укусов – мы освещаем полностью первую помощь.

Проходной балл в медицинский университет – один из самых высоких. Будущие врачи должны быть на уровне. В тренде стоматология, фармацевтика и, конечно, лечебное дело. В помощь новейшие технологии.

Этот анатомический стол позволяет изучить строение человека насквозь: от органов до мельчайших сосудов, причем весьма доступно и красноречиво.

Анна Пасюк, доцент кафедры нормальной анатомии БГМУ:

У нас загружена вот такая компьютерная модель четырех тел человека. Это четыре реальных человека, которые были распилены, отсканированы. Вот, например, выделить печень, она сразу становится подсвеченной, можно посмотреть ее внутренние структуры и вернуть на место. И мы можем одновременно посмотреть взаимосвязь с другими органами, как она соприкасается, например, с желудком, селезенкой. Есть очень большая библиотека различных клинических случаев, больше 1,5 тысяч: различные переломы, пороки развития – вот это все мы можем загрузить и посмотреть особенности.

Полное погружение проходит и в крупнейшем в нашей стране анатомическом музее – ровеснике самого университета. Более двух тысяч препаратов: от центральной нервной системы до сердца и развития человека застыли в растворе формалина. Нагляднее пособия не придумаешь. На таких лекциях студенты забывают о времени и по артериям окунаются в тайны человеческого тела.

Наталья Мирончик, заведующий лабораторией практического обучения БГМУ:

Формула успеха не только в мотивации самих студентов получить действительно хорошее образование, но и в мотивированности наших преподавателей. Они не застыли во времени и не преподают что-то устаревшее, они сами постоянно учатся. Во время каникул даже у нас в лаборатории преподаватели кафедр приходят и занимаются отработкой каких-то навыков, написанием сценариев, повышением собственной квалификации. Школа преподавания передается из поколения в поколение. Наверное, такая вот командная работа способствует тому, что наши студенты мотивированы и хотят стать хорошими врачами.