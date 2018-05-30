Психотерапевт: «Лишний вес – это болезнь мозга»

Лишний вес – не болезнь, но желанием стать хоть немного стройнее одержимы миллионы. Врачи же не так категоричны.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт первой квалификационной категории:

У 90% – это, всё-таки, психологические причины. То есть, лишний вес – это болезнь мозга, болезнь психической сферы. То есть, это тогда, когда человек пребывает в состоянии, как правило, хронического стресса. Это какие-то конфликты, причём, конфликты не в том плане, что он с кем-то ссорится постоянно – а это какие-то дисфункциональные отношения. То есть, это какие-то межличностные отношения в семье, отношения на работе неудовлетворяющие. То есть, это необходимость человека приспосабливаться к ситуации, которая его по каким-то параметрам не устраивает.

И всё это вызывает у человека необходимость защищаться от внешних каких-то агрессивных факторов.

Первое, что посоветуют врачи – это пройти полноценное медицинское обследование.

Оксана Пальчик:

В первую очередь, это – эндокринолог, конечно. Потому что лишний вес – как ожирение, как проблема уже медицинского характера – это проблема эндокринологическая. Поэтому, если человек у эндокринолога побывал, и эндокринолог сказал: «Идите, Вы – не мой», – то, значит, нужно идти к психотерапевту.

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