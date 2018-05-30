Психотерапевт о похудении: «Долгосрочные программы – самые физиологичные, бесстрессовые, и самые безопасные в плане рецидива»

Когда все заболевания вы исключили, и остаётся лишь уверенность, что ваша зависимость от еды носит психологический характер – пора отправляться к психотерапевту.

Психотерапевт: «Лишний вес – это болезнь мозга»

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт первой квалификационной категории:

В нашем медицинском центре работают два направления таких активных. Одно направление – это опосредованная психотерапия, которая позволяет снизить вес достаточно быстро, но её мы используем, когда нужно похудеть на незначительное количество килограммов.

В пределах 10, например.

Когда лишний вес уже достаточно значителен – 20, 30 и больше килограммов, то, конечно, мы предлагаем долгосрочную программу, потому что, вообще, долгосрочные программы – они самые правильные, потому что самые физиологичные, бесстрессовые, и самые безопасные в плане рецидива. Чем медленнее и последовательнее человек сбрасывает килограммы, тем больше шансов, что он удержится в комфортном для себя весе, и не будет их возврата.

Быстро – не значит хорошо. Об этом говорит опыт работы психотерапевтов.

Оксана Пальчик:

Приходит женщина, и она весит 140 килограммов, а она хочет весить 80. Конечно – год, два. То есть, если первичная потеря веса – килограммов 15-20 – мы можем полгода-8 месяцев, то потом остальное похудение мы растянем надолго.

До двух лет, может быть, до трёх лет.

Потому что здесь речь идёт об изменении образа жизни, и, в первую очередь, он должен измениться в голове.