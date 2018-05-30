Головная боль и скачки давления – повод обратиться к психотерапевту?

Регулярно сдавать анализы, делать флюорографию и проходить осмотр врачей-специалистов – это давно стало привычным. Но вот обратиться к психотерапевту для многих – всё ещё табу. Оксана Пальчик, врач-психотерапевт первой квалификационной категории:

До сих пор самый главный мешающий стереотип – это стигматизация, вообще, психотерапии, как направления лечебного. И это восприятие психотерапии, как области, которая занимается людьми психически больными. То есть, вообще, психически больными. То есть, людьми, которые не в состоянии функционировать, как здравомыслящие люди. К сожалению, очень много людей до сих пор так думают, и продолжают думать, и им приходится объяснять, чем занимается психотерапия, что это, на самом деле, область, которая занимается психически здоровыми людьми, но качество жизни которых ухудшилось из-за каких-то несанкционированных событий, ситуаций, состояний.

В каких случаях психотерапия может быть эффективной – на этот вопрос вам ответит не каждый. А, между тем, многих болезненных, изматывающих состояний можно избежать, если вовремя обратиться к профессионалам. Оксана Пальчик:

Во-первых, если в жизни человека произошло какое-то событие, которое сильно его потрясло, и вскоре после этого появились какие-то признаки нездоровья, психического нездоровья – например, бессонница появилась или человек стал часто просыпаться по ночам, или стал видеть кошмарные сны. Или у него появилась какая-то необоснованная тревога – то есть, вроде, ничего не происходит, а какое-то беспокойство есть. Или, например, появились головные боли, или загрудинные боли. Или он обращается к врачам общей практики, а они говорят: «Вы здоровы, у Вас ничего нет», – а его продолжают беспокоить эти боли. Или давление начинает скакать – это, как раз-таки, повод обратиться именно к психотерапевту. Желание всё держать под контролем, страх показаться слабым, огромные нагрузки и бешеный ритм жизни – к сожалению, мы недооцениваем значение многих тревожных симптомов. Человеческая психика – не компьютер. Ее нельзя быстро «почистить» или «перезагрузить». К каждому клиенту – индивидуальный подход.