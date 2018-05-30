Головная боль и скачки давления – повод обратиться к психотерапевту?
Регулярно сдавать анализы, делать флюорографию и проходить осмотр врачей-специалистов – это давно стало привычным. Но вот обратиться к психотерапевту для многих – всё ещё табу.
Оксана Пальчик, врач-психотерапевт первой квалификационной категории:
До сих пор самый главный мешающий стереотип – это стигматизация, вообще, психотерапии, как направления лечебного. И это восприятие психотерапии, как области, которая занимается людьми психически больными.
То есть, вообще, психически больными.
То есть, людьми, которые не в состоянии функционировать, как здравомыслящие люди. К сожалению, очень много людей до сих пор так думают, и продолжают думать, и им приходится объяснять, чем занимается психотерапия, что это, на самом деле, область, которая занимается психически здоровыми людьми, но качество жизни которых ухудшилось из-за каких-то несанкционированных событий, ситуаций, состояний.
В каких случаях психотерапия может быть эффективной – на этот вопрос вам ответит не каждый. А, между тем, многих болезненных, изматывающих состояний можно избежать, если вовремя обратиться к профессионалам.
Оксана Пальчик:
Во-первых, если в жизни человека произошло какое-то событие, которое сильно его потрясло, и вскоре после этого появились какие-то признаки нездоровья, психического нездоровья – например, бессонница появилась или человек стал часто просыпаться по ночам, или стал видеть кошмарные сны. Или у него появилась какая-то необоснованная тревога – то есть, вроде, ничего не происходит, а какое-то беспокойство есть.
Или, например, появились головные боли, или загрудинные боли.
Или он обращается к врачам общей практики, а они говорят: «Вы здоровы, у Вас ничего нет», – а его продолжают беспокоить эти боли. Или давление начинает скакать – это, как раз-таки, повод обратиться именно к психотерапевту.
Желание всё держать под контролем, страх показаться слабым, огромные нагрузки и бешеный ритм жизни – к сожалению, мы недооцениваем значение многих тревожных симптомов. Человеческая психика – не компьютер. Ее нельзя быстро «почистить» или «перезагрузить». К каждому клиенту – индивидуальный подход.
Оксана Пальчик:
Бывает так, что человек пришёл один раз, он для себя ситуацию проговорил, у него произошло какое-то переосмысление и он дальше знает, что делать. Но бывает, что человек нуждается в какой-то проработке, которая требует времени. На этот случай у нас существуют краткосрочная психотерапия и долгосрочная психотерапия. Долгосрочная – это, как раз, та, о которой речь идёт, которая может длиться годами.
Краткосрочная – она обычно ограничивается 8-12 сессиями.
Психотерапия – не панацея. Но для многих людей – это едва ли не единственный способ справиться со своими проблемами. Ведь терпеть – не лучший способ прожить свою жизнь – такую единственную и такую неповторимую.