Психосоматические болезни: когда через тело говорит душа, скрывающая боль

Зачастую, за жалобами пациентов таятся вовсе не болезни тела. Через тело говорит душа, скрывающая страх и боль. Именно они становятся причиной многих недугов. Собственно говоря, это врачи называют психосоматикой.

В переводе с греческого «психе» - душа, «сома» - тело. По статистике, специалисты относят 80% заболеваний именно к психосоматическим.

Получается, что наше здоровье напрямую зависит от наших мыслей, нестроения и неудач на работе.

«Доводить до ручки» - не стоит. Болезни могут принять хроническую форму.

К каким врачам бы вы не обращались с якобы серьезными симптомами, психосоматическое заболевание не покажет ни один анализ. Здесь потребуется помощь психотерапевта и психолога.

Проявление психосоматических симптомов можно наблюдать на обычном примере. Вы идёте на работу, которая вам не по душе и понимаете, что отступать некуда. И в тот момент, когда, казалось, всё потеряно, на помощь приходит психосоматика: вдруг у человека резко начинает болеть нога.

В Интернете множество статьей, с помощью которых авторы пытаются объяснить многие недомогания чисто психологическими факторами:

Причиной бессонницы является чувство вины. Артрит возникает из-за нелюбви со стороны окружающих. А близорукость - от боязни будущего.

Часто мы даже и не подозреваем, что общение с малоприятными людьми плохо на нас влияет. Именно такой контакт может стать причиной психосоматического расстройства. И это попросту усугубит обстановку.

Помните: здоровье - важней всего и не стоит переживать по всяким пустякам. Берегите себя и будьте здоровы!