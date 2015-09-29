На модернизацию областной больницы в Боровлянах направлено около Br50 млрд

Новости Беларуси. «Медицинский ренессанс». Около 50 миллиардов рублей в этом году направлено на модернизацию областной клинической больницы в Боровлянах. Капитальные преобразования в этом году здесь провели впервые за последние 40 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Реконструкцию ведут преимущественно хозяйственным способом. Материалы и дизайн-проекты выбирают медицинские работники, они же активно принимают участие в ремонте.

С начала года уже введено в эксплуатацию 5 стационарных отделений. Решается и один из самых острых вопросов – с парковками для транспорта персонала и посетителей.

Меняется не только внешний вид медучреждения, но и технологическая начинке. Современное оборудование появилось на вооружении врачей. Масштабная реконструкция больницы продолжается.