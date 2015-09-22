Пилотный проект по скринингу рака молочной железы проходит в Советском районе Минска

Новости Беларуси. Пилотный проект по скринингу рака молочной железы проходит в Советском районе. На обследование в 34-ую центральную поликлинику приглашаются женщины от 50 до 69 лет. В таком возрасте обнаружить онкологию сложнее всего – увидеть опухоль врачи могут только с помощью специального оборудования.

Проект стартовал три года назад. За это время в кабинете маммолога побывало более 9 тысяч женщин. Злокачественные опухоли обнаружили у 30 из них, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Качура, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района Минска»:

Скрининг сам подразумевает проведение двух этапов обследования женщин, то есть сразу и через два года. На основании этого анализа будут уже потом обрабатываться данные, сведения и статистические какие-то моменты. Потом, по результатам скрининга, конечно, будут вноситься предложения для того, чтобы этим мероприятием охватить как можно большее количество женщин.