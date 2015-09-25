Новейшие томографы, не имеющие аналогов в Беларуси, установлены в Брестской городской больнице

Новости Беларуси. Медицина становится ближе. Новейшее оборудование установлено в Брестской городской больнице: магнитно-резонансный и рентгеновский компьютерный томографы. Стоят аппараты порядка четырех миллионов евро, но затраты себя оправдывают.

Оборудование новейшего поколения дает высокую четкость изображений, а широкий охват сканирования позволяет выяснить точные границы очагов заболевания.

Обследование на аппарате МРТ, аналогов которому по мощности нет в стране, длится от 10 минут. За это время аппарат позволяет провести полное исследование кровеносных сосудов, всех внутренних органов за исключением легких. Рентгеновский компьютерный томограф делает снимки в 2D-, 3D- и 4D-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ковшик, заместитель главного врача Брестской центральной городской больницы:

Раньше аппарат МРТ, который у нас стоял с 2002 года российского производства, его мощность электромагнитного поля составляла 0,4 тесла. В этом оборудовании – 1,5 тысячи тесла. Профилей очень много, и профилей, у которых будет востребовано это оборудование, тоже очень много: неврология (сосудистые койки), травматология, другие и так далее.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

В городском бюджете каждый четвертый рубль идет на нужды здравоохранения. Только по этому году мы потратим на здравоохранение городское без малого 650 млрд рублей.

Новое оборудование позволит значительно увеличивает доступность исследований. В так называемом «листе ожидания» на МРТ люди раньше стояли до четырех месяцев. Сейчас эти сроки значительно сократятся.