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Пищевые добавки. Зачем они нужны и какие лучше не употреблять?

10 марта 2021 07:47
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Сегодня на полках магазинов можно найти огромное количество продуктов на любой вкус и кошелек. Добавляя что-то в свою продуктовую корзину, хочется быть уверенным, что это не только не принесет вреда организму, но и, наоборот, сделает нас только здоровее. Читая этикетку и видя на ней букву «Е» вспоминаешь родителей, которые с самого детства предостерегали от таких продуктов. Так ли страшна буква «Е» в составе продукта? Для начала разберемся с вопросом: что же такое пищевая добавка и для чего она применяется?  

Пищевые добавки. Зачем они нужны и какие лучше не употреблять?-1

Анастасия Давыдова, диетолог, нутрициолог:   
Это добавки, которые помогают сохранить вкус либо усилить вкус, сохранить кондицию, придать консистенцию, увеличить срок годности, сделать товар более привлекательным.  

Пищевые добавки. Зачем они нужны и какие лучше не употреблять?-4

Существует несколько видов пищевых добавок. Их можно разделить на несколько групп.  

Анастасия Давыдова:  
Пищевые добавки, 9 видов. От 1 до 9 делится: 1 – красители, 2 – консерванты, 3 – антиокислители, 4 – стабилизаторы, 5 – эмульгаторы, 6 – усилители вкуса, 9 – противопенные, 7 – антибиотик. У нас мало это где прописывается, потому что покупая сырое мясо, курицу и все остальное, вы никогда не видите, что у нее на самом деле внутри. Чаще всего там бывают Е-добавки с семеркой.  

Пищевые добавки. Зачем они нужны и какие лучше не употреблять?-7

Каких же добавок стоит избегать, а какие не представляют вреда нашему организму?  

Анастасия Давыдова:  
Если продукт вы употребляете на ежедневной основе в больших количествах, то, конечно, лучше, чтобы это было что-то натуральное и не содержало таких добавок, потому что они не выводятся из организма. Есть натуральные добавки, а есть абсолютно ядовитые. Глутамат натрия – это одна из самых опасных добавок Е621, потому что это то, что приводит к онкологии, вызывает «побочку» в деторождении, вынашивании плода, концентрации внимания, снижение уровня IQ, аллергию. Бензоат, сульфиты, сульфаты – все астматики усугубляют свое положение, употребляя Е220, Е221.  

Пищевые добавки. Зачем они нужны и какие лучше не употреблять?-10

Одна из самых опасных добавок на сегодняшний день – аспартам или заменитель сахара. Именно ею любят баловаться поклонники и поклонницы популярных диет.  

Анастасия Давыдова:  
Содержится в любой пище, которая содержит в себе названия: «диетическая», «диабетическая», «без сахара». Там везде будет аспартам Е951 – одна из самых опасных добавок, пожалуй, перечеркивает все остальные. Почему? Ведет к онкологии – 100%, полностью нарушает обмен веществ, ожирение, нарушение липидного обмена, зрения, работы центральной нервной системы.   

Пищевые добавки. Зачем они нужны и какие лучше не употреблять?-13

Залогом здоровья по-прежнему остается правильное сбалансированное питание, достаточное количество воды, физической активности, отдыха и сна. 

# Здоровое питание # Здоровье # Анастасия Давыдова # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Здоровье

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