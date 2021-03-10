Пищевые добавки. Зачем они нужны и какие лучше не употреблять?

Сегодня на полках магазинов можно найти огромное количество продуктов на любой вкус и кошелек. Добавляя что-то в свою продуктовую корзину, хочется быть уверенным, что это не только не принесет вреда организму, но и, наоборот, сделает нас только здоровее. Читая этикетку и видя на ней букву «Е» вспоминаешь родителей, которые с самого детства предостерегали от таких продуктов. Так ли страшна буква «Е» в составе продукта? Для начала разберемся с вопросом: что же такое пищевая добавка и для чего она применяется?

Анастасия Давыдова, диетолог, нутрициолог:

Это добавки, которые помогают сохранить вкус либо усилить вкус, сохранить кондицию, придать консистенцию, увеличить срок годности, сделать товар более привлекательным.

Существует несколько видов пищевых добавок. Их можно разделить на несколько групп. Анастасия Давыдова:

Пищевые добавки, 9 видов. От 1 до 9 делится: 1 – красители, 2 – консерванты, 3 – антиокислители, 4 – стабилизаторы, 5 – эмульгаторы, 6 – усилители вкуса, 9 – противопенные, 7 – антибиотик. У нас мало это где прописывается, потому что покупая сырое мясо, курицу и все остальное, вы никогда не видите, что у нее на самом деле внутри. Чаще всего там бывают Е-добавки с семеркой.

Каких же добавок стоит избегать, а какие не представляют вреда нашему организму? Анастасия Давыдова:

Если продукт вы употребляете на ежедневной основе в больших количествах, то, конечно, лучше, чтобы это было что-то натуральное и не содержало таких добавок, потому что они не выводятся из организма. Есть натуральные добавки, а есть абсолютно ядовитые. Глутамат натрия – это одна из самых опасных добавок Е621, потому что это то, что приводит к онкологии, вызывает «побочку» в деторождении, вынашивании плода, концентрации внимания, снижение уровня IQ, аллергию. Бензоат, сульфиты, сульфаты – все астматики усугубляют свое положение, употребляя Е220, Е221.

Одна из самых опасных добавок на сегодняшний день – аспартам или заменитель сахара. Именно ею любят баловаться поклонники и поклонницы популярных диет. Анастасия Давыдова:

Содержится в любой пище, которая содержит в себе названия: «диетическая», «диабетическая», «без сахара». Там везде будет аспартам Е951 – одна из самых опасных добавок, пожалуй, перечеркивает все остальные. Почему? Ведет к онкологии – 100%, полностью нарушает обмен веществ, ожирение, нарушение липидного обмена, зрения, работы центральной нервной системы.