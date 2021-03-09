«Самостоятельно заметить у себя такое тяжёлое заболевание пациент не может». Как вылечить глаукому на начальной стадии?

На сегодняшний день глаукома – одно из самых опасных заболеваний глаз, которое может привести к необратимой слепоте. В группе риска – люди старше 40 лет, а по статистике у 15% незрячих людей во всем мире причиной слепоты стало это грозное заболевание. Спасением может стать простое обследование у офтальмолога.

Анна Тельцова, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:

Пациент может обращать внимание на появившийся туман перед глазами, на какие-то жалобы на сухость глаз, на песок перед глазами, но самостоятельно заметить у себя развитие такого тяжелого заболевания пациент не может. Для того, чтобы выявить глаукому, доктору нужно провести комплекс диагностических обследований: не только посмотреть на глаза, но и обязательно обследовать поле зрения, проверить, измерить внутриглазное давление, также оценить состояние диска зрительного нерва.

Вовремя начатое лечение приводит к остановке заболевания. На начальных этапах оно заключается в инстилляции капель. Пациент закапывает капли каждый день, утром и вечером, и если давление нормализуется и зрительные функции становятся стабильными, на этом лечение заканчивается.