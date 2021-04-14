Хотите сохранить красивые зубы? Эти рекомендации стоматолога помогут

Кто не мечтает о белоснежных зубах? Ведь красивая улыбка – визитная карточка любого человека. Наша героиня не понаслышке знает, какие продукты окрашивают эмаль и как этого можно избежать. Анастасия Серегина:

Красивая белоснежная улыбка для меня всегда была одним из главных показателей ухоженности. Поэтому когда я начала употреблять кофе на ежедневной основе, я очень боялась, что могу потерять ее.

Чтобы этого не случилось, я ввела в свою жизнь несколько простых, но действенных привычек. Я пью кофе и чай исключительно через трубочку. Всегда после того, как я выпью окрашивающий напиток, я прополаскиваю рот либо жую жвачку, если нет возможности сделать первое. Практически всегда я использую отбеливающие пасты. Иногда я чередую их с травяными, потому что отбеливающие довольно агрессивные. Раз в пять-шесть месяцев я посещаю специалиста, чтобы сделать профессиональную гигиеническую чистку.

Маргарита Кирсанова, стоматолог:

Несмотря на то, что эмаль – это самая прочная ткань в организме человека, она способна истираться и подвергаться микротрещинам. Этому способствуют микроорганизмы зубного налета, которые оседают на поверхности эмали, питаются остатками пищи, тем самым они выделяют кислоту, которая разъедает наши зубы.

Список продуктов, которые способны окрашивать нашу эмаль, огромный. Большинство из них мы потребляем каждый день в достаточно большом количестве. Номер один в этом списке – кофе. Маргарита Кирсанова:

Этому способствуют масла, которые содержатся в кофе, сахара. Очень окрашивают зубы чаи: и зеленый, и черный чай в равной степени. Больше даже окрашивает пакетированный чай, в котором могут содержаться искусственные красители. Лучше пить листовой чай.

Второй бич нашего поколения – газированные напитки и соки. Они агрессивно воздействуют на зубную эмаль, содержат большое количество кислот, например, яблочная, фосфорная, лимонная, а также сахара и искусственные красители. Если вы никак не можете отказаться от этих напитков, старайтесь пить их через трубочку или разбавлять водой.

Маргарита Кирсанова:

Белое, красное вино. Красное вино полезно для десен, многие знают, что оно укрепляет, но, несмотря на это, красное вино может пагубно влиять на зубы. Там содержатся дубильные вещества, танины, они могут окрашивать зубы. Если вы выпили вина, не нужно сразу бежать чистить зубы. Нужно прополоскать полость рта водичкой и через полчаса-час можно почистить зубы. Это касается всех продуктов, которые обладают кислотностью.

Чтобы зубы были белоснежными, не забывайте о продуктах, которые обладают высоким кислотным потенциалом. Сюда можно отнести обычные фрукты или овощи (например, свекла, морковь) и ягоды (черника, ежевика, голубика).

Маргарита Кирсанова:

Что касается еды, наибольшую опасность представляют сладкие десерты, потому что в них содержится очень много синтетических красителей. Также соусы. Наши любимые соусы бальзамический, соевый, приправы: карри, куркума. Они обладают ярким цветом, желтый, ядреный. Чем ярче цвет, тем более агрессивное действие будет на эмаль.

Несмотря на потенциальную опасность, которую эти продукты оказывают на эмаль, специалисты не рекомендуют их исключать из своего рациона. Большинство из них содержат витамины и минералы, которые необходимы нашему организму. Вместо отказа от привычной пищи, придерживайтесь следующих рекомендаций.

Маргарита Кирсанова:

Если вы поели продукт, который обладает такой красящей способностью, вы должны прополоскать полость рта, спустя полчаса-час почистить зубы. Чистить зубы по 10 раз в день необязательно, вы можете носить с собой в сумочке ополаскиватель для полости рта. Правильно чистить зубы после завтрака. Если вы почистили до завтрака, вы эти поры раскрыли, вы пьете кофе, завтракаете и через эти поры эмали, микротрещины все попадает на ваши зубы. Потом они просто темнеют и выглядят некрасиво и неэстетично.