«Под ревностью могут прятаться две базовые эмоции». Как справиться с тревогой?

Чувства тревоги и страха знакомы каждому человеку. Эти эмоции могут быть полезны. Например, для того, чтобы найти выход в экстремальной ситуации. Для тревоги и страха нужны основания и длиться они должны определенный промежуток времени. Когда эти чувства становятся навязчивыми без причины и доставляют дискомфорт, можно говорить о расстройстве психики.

Екатерина Захарьева, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Чтобы лучше понимать, как работают эмоции, откуда они берутся, можно представить мысленно пирамиду, где на самом нижнем уровне будут находиться телесные ощущения. Это все то, что происходит в нашем теле. Это ощущение в груди, в руках, учащенное сердцебиение и учащенное дыхание. Над этим уровнем находятся базовые эмоции.

Многие ученые пытались систематизировать базовые эмоции. Самую широкую популярность получила классификация Пола Экмана. Это злость, страх, радость, отвращение, печаль, удивление. Это те эмоции, которые помогли человеку выжить. Екатерина Захарьева:

Над базовыми эмоциями находятся компенсаторные, это все то, что строится на базе основных эмоций. Предположим, раздражение – это компенсаторная эмоция, и в основе ее будет лежать злость. Как оно рождается? Бывает так: что-то человека разозлит, но в силу причин он не может высказать свою злость и, соответственно, он начинает ее подавлять. Для того, чтобы справиться с компенсаторными эмоциями, нам иногда необходимо понять, а что прячется в базе.

Например, если говорить про ревность, ты ревнуешь, потому что ты в себе не уверен. На самом деле под ревностью могут прятаться две базовые эмоции. Первая – это злость. Партнер рассматривается как продолжение себя и поэтому все, кто на него посягает, вызывают злость, потому что я отстаиваю свои границы. И второй вариант, когда у человека прячется отвращение к себе, что я настолько плох, я настолько неудачен, что у меня могут мое увести.

Поэтому для того, чтобы справиться с этими эмоциями, необходимо понять, что же кроется в корне. Над компенсаторными эмоциями находятся чувства, они более длительные по времени и они могут существовать в теле одновременно с другими эмоциями. Все эмоции важны и избавляться от некоторых из них неправильно, в таком случае мы будем просто не в состоянии защищаться от внешнего мира.