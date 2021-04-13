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«Под ревностью могут прятаться две базовые эмоции». Как справиться с тревогой?

13 апреля 2021 07:20
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Чувства тревоги и страха знакомы каждому человеку. Эти эмоции могут быть полезны. Например, для того, чтобы найти выход в экстремальной ситуации. Для тревоги и страха нужны основания и длиться они должны определенный промежуток времени.

Когда эти чувства становятся навязчивыми без причины и доставляют дискомфорт, можно говорить о расстройстве психики.  

«Под ревностью могут прятаться две базовые эмоции». Как справиться с тревогой?-1

Екатерина Захарьева, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:  
Чтобы лучше понимать, как работают эмоции, откуда они берутся,

можно представить мысленно пирамиду, где на самом нижнем уровне будут находиться телесные ощущения. Это все то, что происходит в нашем теле.

Это ощущение в груди, в руках, учащенное сердцебиение и учащенное дыхание. Над этим уровнем находятся базовые эмоции.    

«Под ревностью могут прятаться две базовые эмоции». Как справиться с тревогой?-4

Многие ученые пытались систематизировать базовые эмоции. Самую широкую популярность получила классификация Пола Экмана. Это злость, страх, радость, отвращение, печаль, удивление. Это те эмоции, которые помогли человеку выжить.

Екатерина Захарьева:  
Над базовыми эмоциями находятся компенсаторные, это все то, что строится на базе основных эмоций. Предположим, раздражение – это компенсаторная эмоция, и в основе ее будет лежать злость. Как оно рождается? Бывает так: что-то человека разозлит, но в силу причин он не может высказать свою злость и, соответственно, он начинает ее подавлять.

Для того, чтобы справиться с компенсаторными эмоциями, нам иногда необходимо понять, а что прячется в базе.  

«Под ревностью могут прятаться две базовые эмоции». Как справиться с тревогой?-7

Например, если говорить про ревность, ты ревнуешь, потому что ты в себе не уверен. На самом деле под ревностью могут прятаться две базовые эмоции. Первая – это злость. Партнер рассматривается как продолжение себя и поэтому все, кто на него посягает, вызывают злость, потому что я отстаиваю свои границы. И второй вариант, когда у человека прячется отвращение к себе, что я настолько плох, я настолько неудачен, что у меня могут мое увести.  

«Под ревностью могут прятаться две базовые эмоции». Как справиться с тревогой?-10

Поэтому для того, чтобы справиться с этими эмоциями, необходимо понять, что же кроется в корне. Над компенсаторными эмоциями находятся чувства, они более длительные по времени и они могут существовать в теле одновременно с другими эмоциями.  

Все эмоции важны и избавляться от некоторых из них неправильно, в таком случае мы будем просто не в состоянии защищаться от внешнего мира.  

«Под ревностью могут прятаться две базовые эмоции». Как справиться с тревогой?-13

Екатерина Захарьева:  
Если вы тревожитесь и эта тревога никак не влияет на вашу жизнь, в том плане что вы можете нормально ходить на работу, нормально общаться с людьми, вы хорошо спите, то с этой тревогой делать ничего не надо. Но если тревога доходит до того уровня, что у вас появляется бессонница, в голове постоянно крутятся ужасающие, пугающие мысли, это начинает мешать работать, потому что постоянное ожидание какой-то катастрофы или ожидание, что что-то случится плохое – вот тогда с этим нужно работать и снижать уровень тревоги до нормальной.  

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