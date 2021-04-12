Головная боль. Почему возникает и когда стоит обратиться к врачу?
Пожалуй, нет такого человека, который бы ни разу не сталкивался с головной болью. Кто-то испытывает это состояние нечасто, а кто-то – изо дня в день не может найти спасение. Почему возникает головная боль, насколько она опасна и как с ней бороться?
Александр Склименок, врач-невролог:
Порядка 80 % болей – это первичные головные боли, которые не имеют под собой нарушения строения головного мозга, и треть от них – это из-за стрессов. Любая боль показывает, что есть какая-то проблема и обращать на это внимание стоит. А уже как вы относитесь к своему здоровью и будете ли вы на это реагировать, уже зависит от человека.
Вызывать головную боль могут даже острые респираторные, сердечно-сосудистые, а также неврологические заболевания.
Ирина Левошко, терапевт высшей категории:
Неправильный образ жизни, недосыпания, стрессы на работе, употребление, злоупотребление алкоголем либо никотином.
Александр Склименок:
Сами по себе боли могут привести: а) к банальному гипертоническому кризу, б) к депрессии и стрессам, что тоже будет являться вредным.
Еще одна причина, по которой у людей часто болит голова – метеозависимость. Есть ли такое понятие в медицине или это что-то из разряда мифов?
Александр Склименок:
Человек подвержен влиянию внешней среды. Одна из них – это климат и его изменения. Важно укреплять состояние вегетативной нервной системы и крепость своего организма. Начиная от закалки и заканчивая препаратами, которые будут стимулировать какие-то структуры тела.
Популярный вопрос: стоит ли терпеть головную боль и ждать, пока «само пройдет»?
Ирина Левошко:
Головную боль терпеть не стоит. Нужно принять лекарство, но какое лекарство – все-таки доверьтесь врачу. Нужно обязательно прийти и разобраться в причинах, почему у вас возникает головная боль. Потому что лекарства могут быть из самых разнообразных групп. Это могут быть и обезболивающие, и спазмолитики, и те, которые улучшают кровообращение в головном мозге. Если же симптом головной боли становится напряженным, постоянным, эти приступы повторяются с периодичностью, то это повод обратиться к врачу, потому что это могут быть грозные симптомы очень серьезных заболеваний.
Бить тревогу и немедленно бежать к врачу нужно в случаях, когда головная боль часто не дает покоя, причем изменяет свою интенсивность и локализацию. Если недуг возникает редко и не носит систематического характера, справиться с ним помогут простой сон, медитации, холодный либо горячий душ, прогулки на свежем воздухе и полноценный отдых.