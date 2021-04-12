Головная боль. Почему возникает и когда стоит обратиться к врачу?

Пожалуй, нет такого человека, который бы ни разу не сталкивался с головной болью. Кто-то испытывает это состояние нечасто, а кто-то – изо дня в день не может найти спасение. Почему возникает головная боль, насколько она опасна и как с ней бороться? Александр Склименок, врач-невролог:

Порядка 80 % болей – это первичные головные боли, которые не имеют под собой нарушения строения головного мозга, и треть от них – это из-за стрессов. Любая боль показывает, что есть какая-то проблема и обращать на это внимание стоит. А уже как вы относитесь к своему здоровью и будете ли вы на это реагировать, уже зависит от человека.

Вызывать головную боль могут даже острые респираторные, сердечно-сосудистые, а также неврологические заболевания. Ирина Левошко, терапевт высшей категории:

Неправильный образ жизни, недосыпания, стрессы на работе, употребление, злоупотребление алкоголем либо никотином.

Александр Склименок:

Сами по себе боли могут привести: а) к банальному гипертоническому кризу, б) к депрессии и стрессам, что тоже будет являться вредным.

Еще одна причина, по которой у людей часто болит голова – метеозависимость. Есть ли такое понятие в медицине или это что-то из разряда мифов? Александр Склименок:

Человек подвержен влиянию внешней среды. Одна из них – это климат и его изменения. Важно укреплять состояние вегетативной нервной системы и крепость своего организма. Начиная от закалки и заканчивая препаратами, которые будут стимулировать какие-то структуры тела.

Популярный вопрос: стоит ли терпеть головную боль и ждать, пока «само пройдет»? Ирина Левошко:

Головную боль терпеть не стоит. Нужно принять лекарство, но какое лекарство – все-таки доверьтесь врачу. Нужно обязательно прийти и разобраться в причинах, почему у вас возникает головная боль. Потому что лекарства могут быть из самых разнообразных групп. Это могут быть и обезболивающие, и спазмолитики, и те, которые улучшают кровообращение в головном мозге. Если же симптом головной боли становится напряженным, постоянным, эти приступы повторяются с периодичностью, то это повод обратиться к врачу, потому что это могут быть грозные симптомы очень серьезных заболеваний.