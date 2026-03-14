Новости по тегу #Наталья Грицкевич

В нашем организме слюна играет важную роль. Она помогает переваривать пищу, поддерживать здоровье полости рта и защищает от бактерий. Однако бывают ситуации, когда слюна может загустеть, образуя небольшие камни.
Более 80 % пациентов испытывают хотя бы небольшой страх перед посещением кабинета стоматолога. Такое состояние получило название дентофобия.
Повышенная чувствительность зубов – проблема, с которой сталкивается огромное количество людей. Это состояние, когда зубы реагируют на раздражители, такие как холодная, горячая или кислая еда, и иногда даже на действие зубной щетки. Контакт может вызывать неприятные ощущения и боли при приеме пищи.
Основное преимущество ирригатора заключается в его способности механически удалять налет и бактерии, что помогает предотвращать развитие кариеса и многих других стоматологических заболеваний.
11 октября 2026 10:47
11 октября 2026 10:38
11 октября 2026 09:55
11 октября 2026 09:48
11 октября 2026 09:11
11 октября 2026 09:00
11 октября 2026 08:43
11 октября 2026 08:36