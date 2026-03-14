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Новости по тегу #Наталья Грицкевич

Как распознать слюннокаменную болезнь? Поговорили с челюстно-лицевым хирургом
14 марта 2026 12:39

Как распознать слюннокаменную болезнь? Поговорили с челюстно-лицевым хирургом

Стоматолог – это не страшно! Как избавиться от дентофобии, рассказала врач медцентра «Нордин»
07 мая 2025 11:17

Стоматолог – это не страшно! Как избавиться от дентофобии, рассказала врач медцентра «Нордин»

Как снизить чувствительность зубов? Советы от стоматолога
17 января 2025 08:49

Как снизить чувствительность зубов? Советы от стоматолога

Как выбрать хороший ирригатор и для кого устройство нужнее? Стоматолог объяснила
11 января 2025 09:36

Как выбрать хороший ирригатор и для кого устройство нужнее? Стоматолог объяснила

Новомодные деревянные щётки – источник инфекций! Стоматолог рассказала, как не навредить зубам
17 января 2023 08:44

Новомодные деревянные щётки – источник инфекций! Стоматолог рассказала, как не навредить зубам

Что делать, если кровоточат дёсны? Советы стоматолога
05 апреля 2022 08:37

Что делать, если кровоточат дёсны? Советы стоматолога

Важен профессионализм врача. От чего ещё зависит срок службы стоматологической пломбы?
08 февраля 2022 13:23

Важен профессионализм врача. От чего ещё зависит срок службы стоматологической пломбы?

«Пациенту должно быть комфортно». Стоматолог о том, почему сегодня лечить зубы не страшно и не больно
18 января 2022 08:59

«Пациенту должно быть комфортно». Стоматолог о том, почему сегодня лечить зубы не страшно и не больно

Воспаление и даже температура. К чему может привести невылеченный кариес?
14 декабря 2021 07:17

Воспаление и даже температура. К чему может привести невылеченный кариес?

Можно увидеть самые мелкие поражения. Почему зубы лучше лечить под операционным микроскопом?
19 октября 2021 13:02

Можно увидеть самые мелкие поражения. Почему зубы лучше лечить под операционным микроскопом?

Горячий чай вредит эмали, а из-за глинтвейна темнеют зубы. Стоматолог советует, как сохранить улыбку здоровой
03 октября 2021 11:15

Горячий чай вредит эмали, а из-за глинтвейна темнеют зубы. Стоматолог советует, как сохранить улыбку здоровой

Профессиональная чистка зубов. Зачем нужна и как она делается?
28 апреля 2021 08:36

Профессиональная чистка зубов. Зачем нужна и как она делается?