«Перьевые подушки и одеяла – это вообще самое страшное». Чем опасны пылевые клещи и как с ними бороться?

Вы даже не догадываетесь, а они живут с вами, ютятся рядом на коврах, пледах и даже спят в вашей постели. Мелкие, невидимые и очень опасные существа – пылевые клещи.

Синантропных клещей из класса паукообразных около 150 видов. Они микроскопичны, в среднем достигают 0,1 миллиметра. Живут до 80 дней, оставляя потомство в виде кладки из 60 яиц. Их место силы – пыль. Не брезгуют шерстяными вещами, перьевыми подушками, пастельным бельем, детскими игрушками. И можете не сомневаться: с вами они тоже соседствуют, даже если вы – главный «Мойдодыр» в семье.

Алексей Рубченя, врач общей практики 39-ой городской клинической поликлиники г. Минска:

Они недостаточно велики, чтобы кусать человека самостоятельно, но их выделения, они употребляют эпидермис человека, человек теряет в день 1,5 г эпидермиса, их отходы расщепляют эпидермальные ткани, они могут ими питаться, именно эти отходы невероятно аллергенны.

Следы своих преступлений пылевой клещ в первую очередь оставляет на слизистой и коже. Дарья Капринская, косметолог:

Пылевые клещи негативно влияют на нашу кожу. Появляется зуд, прыщи и их достаточно много, крайне некомфортно. Они, как правило, красного цвета. Если клещей достаточно много, то и прыщей будет достаточно много.

Чихание, кашель без видимых на то причин, першение в горле, зуд и жжение, выделение из в носовой полости, затем одышка, хрипы в легких, астма – с пылевыми вредителями шутки плохи. Алексей Рубченя:

Очень часто люди считают, что у них ОРВИ, на самом деле у них просто аллергия на пылевых клещей, оно все обострилось. В том и беда, что поставить с ходу диагноз достаточно сложно. Они вызывают заболевание, которое называется клещевая сенсибилизация. Этот процесс может возникнуть в любой период жизни человека. У детей и пожилых людей, у которых скомпрометированный иммунитет, она может возникнуть с большей вероятностью.

Микроскопические организмы живут «колониями» от 10 до 10 тысяч насекомых на 1 г пыли, любят комфортную температуру до 20 градусов и влажность воздуха выше 50 %. Чтобы лишить их насиженного местечка, рекомендуется регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение.