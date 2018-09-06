Продают ли в Беларуси продукты с ГМО?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологиии НАН Беларуси – Елена Гузенко и руководитель национального координационного центра биобезопасности Института генетики и цитологии НАН Беларуси – Галина Мозгова.

Продаются ли в Республике Беларусь продукты, которые содержат ГМО?

Галина Мозгова, руководитель Национального координационного центра биобезопасности Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

В Республике Беларусь не запрещена продажа продукции, которая содержит генномодифицированные организмы. Поскольку мы сторона Картахенского протокола по биобезопасности, к которой присоединилась 171 страна, и мы должны маркировать такую продукцию знаком «Содержит ГМО», либо добровольная маркировка «Не содержит ГМО». Но необходимо оговориться, что, как первая продукция, содержащая и не содержащая, она должна пройти обязательное тестирование в аккредитованных лабораториях. В данный момент в нашей республике 17 таких лабораторий.

И только в них может проходить анализ такой продукции.

По результатам испытаний, выдаётся сертификат: содержит эта продукция ГМО или не содержит. В Республике Беларусь установлена, как и в Евразийском экономическом содружестве, пороговая система 0,9%, то есть, маркируется вся продукция с содержанием ГМО, которая составляет 0,9 и выше процента.

Надпись на упаковке «Не содержит ГМО»: рекламный трюк или правда?