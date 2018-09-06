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Надпись на упаковке «Не содержит ГМО»: рекламный трюк или правда?

06 сентября 2018 10:11
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Гены против нас! Учёные предостерегают: определённые генномодифицированные культуры, такие, как бобы или кукуруза могут вызвать аллергию или обострение хронических заболеваний почек или печени.

Надпись на упаковке «Не содержит ГМО»: рекламный трюк или правда? -1

Другая же группа исследователей из Италии уверяет, что генетически модифицированные початки не подвержены микотоксинам, которые вызывают у человека интоксикацию, и даже приводят к развитию рака. Есть или не есть такие продукты?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора по найчной и инновационной работе Института генетики и цитологиии НАН Беларуси – Елена Гузенко и руководитель национального координационного центра биобезопасности Института генетики и цитологии НАН Беларуси – Галина Мозгова.

Продают ли в Беларуси продукты с ГМО?

Огромными буквами пишут: «не содержит ГМО». Это такой рекламный трюк? Как вы к этому относитесь?

Елена Гузенко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологиии НАН Беларуси:
Особенно, если на соли, воде, туалетной бумаге это, вообще, очень оригинально. Вообще, генномодифицированная маркировка может относится к тем продуктам, где есть, вообще, ДНК либо РНК. Если там этого нет, то на воде писать смысла нет.

Это полная глупость!

Что такое ГМО? Безопасны ли генномодифицированные продукты? В каких продуктах есть соевые изоляты? Когда будут продавать молоко трансгенных коз? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Здоровье # Здоровье # Елена Гузенко # Галина Мозгова # Фотофакт

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