Надпись на упаковке «Не содержит ГМО»: рекламный трюк или правда?

Гены против нас! Учёные предостерегают: определённые генномодифицированные культуры, такие, как бобы или кукуруза могут вызвать аллергию или обострение хронических заболеваний почек или печени.

Другая же группа исследователей из Италии уверяет, что генетически модифицированные початки не подвержены микотоксинам, которые вызывают у человека интоксикацию, и даже приводят к развитию рака. Есть или не есть такие продукты?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора по найчной и инновационной работе Института генетики и цитологиии НАН Беларуси – Елена Гузенко и руководитель национального координационного центра биобезопасности Института генетики и цитологии НАН Беларуси – Галина Мозгова.

Продают ли в Беларуси продукты с ГМО?

Огромными буквами пишут: «не содержит ГМО». Это такой рекламный трюк? Как вы к этому относитесь?

Елена Гузенко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологиии НАН Беларуси:

Особенно, если на соли, воде, туалетной бумаге – это, вообще, очень оригинально. Вообще, генномодифицированная маркировка может относится к тем продуктам, где есть, вообще, ДНК либо РНК. Если там этого нет, то на воде писать смысла нет.

Это – полная глупость!

Что такое ГМО? Безопасны ли генномодифицированные продукты? В каких продуктах есть соевые изоляты? Когда будут продавать молоко трансгенных коз? Узнаете, посмотрев видеоматериал.