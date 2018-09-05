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Лучшее время для прививки. В Минской области началась массовая вакцинация против гриппа

05 сентября 2018 20:31
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Новости Беларуси. Если хочешь быть здоров. Минская область готовится к массовой вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучшее время для прививки. В Минской области началась массовая вакцинация против гриппа-1

Осень как раз лучшее время для прививок, когда вируса еще нет. Так достигается максимальный эффект. В регионе уже закуплены препараты производства Российской Федерации, а также стран Евросоюза – в частности, Нидерландов и Франции. Все они уже хорошо зарекомендовали себя в нашей республике. Противопоказаний к вакцинации немного – это обострение хронических заболеваний и непереносимость яичного белка.

Лучшее время для прививки. В Минской области началась массовая вакцинация против гриппа-4

Анжела Галинчик, заведующая отделом эпидемиологии ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Эффективность иммунизации более 90 %. В 2017 году количество предотвращенных случаев гриппа – более 26 тысяч, острых респираторных инфекций - более 17 тысяч. Кампания массовой иммунизации позволила значительно сократить количество заболеваний пневмонией, то есть отсутствие регистрации у вакцинированных, количество осложнений, тяжёлых заболеваний, связанных с гриппом.

Лучшее время для прививки. В Минской области началась массовая вакцинация против гриппа-7

Специалисты напоминают, что грипп – заболевание, которое больше всего опасно своими осложнениями. Качественная вакцина в свою очередь помогает не заболеть или перенести грипп в более легкой форме.

# Вакцинация # Здоровье # Фотофакт

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