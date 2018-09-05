Лучшее время для прививки. В Минской области началась массовая вакцинация против гриппа

Новости Беларуси. Если хочешь быть здоров. Минская область готовится к массовой вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Осень как раз лучшее время для прививок, когда вируса еще нет. Так достигается максимальный эффект. В регионе уже закуплены препараты производства Российской Федерации, а также стран Евросоюза – в частности, Нидерландов и Франции. Все они уже хорошо зарекомендовали себя в нашей республике. Противопоказаний к вакцинации немного – это обострение хронических заболеваний и непереносимость яичного белка.

Анжела Галинчик, заведующая отделом эпидемиологии ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Эффективность иммунизации более 90 %. В 2017 году количество предотвращенных случаев гриппа – более 26 тысяч, острых респираторных инфекций - более 17 тысяч. Кампания массовой иммунизации позволила значительно сократить количество заболеваний пневмонией, то есть отсутствие регистрации у вакцинированных, количество осложнений, тяжёлых заболеваний, связанных с гриппом.