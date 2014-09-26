Прививки от гриппа в Беларуси: в нынешнем сезоне вакцину можно будет ввести каплями в нос

Новости Беларуси. Защититься от гриппа нестандартным способом. В нынешнем сезоне помимо банальной прививки белорусам предложат альтернативный способ введения вакцины – каплями в нос.

Начнется массовая иммунизация уже в ближайшие дни и продлится вплоть до декабря. Причем выбор вакцин весьма широк: от китайской и французской до голландской и российской.

Наталья Шмелева, заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Вакцина, которая вносится аэрозольным методом, имеет несколько больший перечень противопоказаний, с одной стороны. С другой стороны, это же «живая» вакцина. Она, в отличие от инактивированных вакцин, вызывает более длительный иммунитет. Написано где-то сроком до года. Инактивированные вакцины где-то на 8 месяцев создают стабильные защитные антитела.

Первыми в Беларуси уже начали прививать детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

Профилактические прививки будут проводиться как в специальных кабинетах поликлиник, так и выездными бригадами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.