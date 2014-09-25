Республиканская больница спелеолечения по версии журнала «Форбс» вошла в список самых необычных мест бывшего СССР

Новости Беларуси. Республиканская больница спелеолечения вошла в список самых необычных мест бывшего Советского Союза по версии журнала «Форбс». Среди преимуществ упомянутых проведение уникальной процедуры спелеотерапии для оздоровления пациентов с патологиями органов дыхания на глубине 420 метров.

Всего в обзор издания попали 14 мест, рекомендованных для посещения. К слову, сегодня знаменитое подземное отделение больницы спелеолечения загружено полностью. В первой половине дня в шахтах оздоравливаются дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня потребность в спелеолечении имеют почти 10 тысяч детей. Больница принимает треть от этого количества. В перспективе здесь планируют эту цифру увеличить. Оздоровление под Солигорском проходят школьники со всех уголков Беларуси, а также юные россияне. Многие приезжают сюда не в первый раз.