Эта практика объединяет не только тело и дух, но и миллионы людей: как в Беларуси занимаются йогой

Почему все больше людей по всему миру выбирают эту практику, рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».

Один из популярных способов укрепить тело пришел к нам не из детства, а из страны слонов, специй и Болливуда. В переводе с санскрита слово «йога» означает «объединение». Эта древняя практика объединяет не только тело и дух, но и миллионы людей по всему миру.

Неудивительна такая популярность, ведь йога – это шаг к здоровью, долголетию и гармонии. И такие шаги делают и белорусы.

Беларусь и Индия, несмотря на расстояние, имеют много точек соприкосновения. На уровне политики и дипломатии, бизнеса и, конечно, на уровне стремления к гармонии и здоровью. 21 июня весь мир впервые отмечал Международный день йоги. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН. Беларусь стала одной из 177 стран, поддержавших резолюцию.

Займись йогой сегодня: советы для начинающих и секреты практики от сертифицированного преподавателя