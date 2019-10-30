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Эта практика объединяет не только тело и дух, но и миллионы людей: как в Беларуси занимаются йогой

30 октября 2019 15:15
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Один из популярных способов укрепить тело пришел к нам не из детства, а из страны слонов, специй и Болливуда. В переводе с санскрита слово «йога» означает «объединение». Эта древняя практика объединяет не только тело и дух, но и миллионы людей по всему миру.

Почему все больше людей по всему миру выбирают эту практику, рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».

Эта практика объединяет не только тело и дух, но и миллионы людей: как в Беларуси занимаются йогой-1

Эта практика объединяет не только тело и дух, но и миллионы людей: как в Беларуси занимаются йогой-3

Эта практика объединяет не только тело и дух, но и миллионы людей: как в Беларуси занимаются йогой-5

Неудивительна такая популярность, ведь йога – это шаг к здоровью, долголетию и гармонии. И такие шаги делают и белорусы.

Беларусь и Индия, несмотря на расстояние, имеют много точек соприкосновения. На уровне политики и дипломатии, бизнеса и, конечно, на уровне стремления к гармонии и здоровью. 21 июня весь мир впервые отмечал Международный день йоги. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН. Беларусь стала одной из 177 стран, поддержавших резолюцию.

Займись йогой сегодня: советы для начинающих и секреты практики от сертифицированного преподавателя

Эта практика объединяет не только тело и дух, но и миллионы людей: как в Беларуси занимаются йогой-8

Подробности – в видеоматериале.

# Йога # Здоровье # Фотофакт

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