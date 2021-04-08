При нагревании они превращаются в яд. Какие продукты нельзя повторно разогревать в микроволновке?

В современном мире на приготовление еды совсем нет времени. Проще один раз стать у плиты и наготовить на неделю вперед. С разогревом блюд тоже нет проблем. Микроволновая печь давно стала неотъемлемой частью приемов пищи. И все бы хорошо, но существуют продукты, которые нельзя подогревать повторно. И очень важно знать почему. Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог:

При повторной обработке питательная ценность продуктов значительно теряется, и они фактически не несут свою смысловую нагрузку, которая должна быть в пище. Питательная ценность снижается, это просто становится невкусным.

С точки зрения физики, микроволны безопасны для человека, а вот пользе продуктов чудо-печка может нанести вред. В микроволновке не стоит запекать цельные фрукты и варить яйца. Взрыв обеспечен. В «черный список» тех, для кого микроволны – это табу, попали также грибы, белковая пища и даже зелень. Под воздействием градусов мясо становится более тяжелым для усвоения. Кисломолочные продукты теряют полезные бактерии. А листовые овощи содержат нитраты, поэтому к разогреву не допускаются.

Инна Рожок:

Это яйца, это рис, он содержит достаточное количество спор и поэтому его нельзя разогревать. Далее. Есть вещества, которые при термической обработке начинают оказывать токсическое действие, канцерогенное действие – это нитрозамины. Эти вещества содержатся в листовых овощах, в корнеплодах. Шпинат, который мы считаем полезным продуктом, нельзя разогревать.

Комнатная температура – это самая благоприятная среда для размножения бактерий, поэтому оставлять готовые блюда на плите никак нельзя. Продукты стоит как можно скорее остудить и отправить в холодильник. Повторная термическая обработка может негативно отразиться на состоянии организма. Пища становится более уязвима к заражению микроорганизмами. А некоторые вещества при нагревании попросту превращаются в яд.

Инна Рожок:

Если говорить о быстрых последствиях, опасных для здоровья, то это инфицирование, это проблема с желудочно-кишечным трактом. Отдаленные последствия – это гастрит, онкология, потому что если мы постоянно питаемся веществами, которые содержат высокую концентрацию канцерогенов, то это приводит в большей или меньше степени к риску онкопатологии. Все-таки свежеприготовленные блюда обладают несравнимой питательной ценностью. Чтобы уберечь здоровье от воздействия нитратов, стоит заранее рассчитывать количество порций и не оставлять много еды про запас.

Инна Рожок:

Если мы все-таки приготовили, то лучше такие блюда (с той же курицей, мясом, грибами) есть в холодном виде и термически повторно не обрабатывать. В какие-то другие блюда, где они могут уже быть в холодном виде, например, в салаты, бутерброды и так далее.