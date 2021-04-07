«Ни одного какого-то сбоя в моём организме не было». Как проходит вакцинация от коронавируса в Беларуси?

Пандемия коронавируса поражает людей во всем мире. Научно-исследовательские центры разрабатывают собственные вакцины для борьбы с инфекцией. Во многих странах идет массовая вакцинация населения, Беларусь не исключение. Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части 39-й городской клинической поликлиники Минска:

Эффективность любой вакцинации доказана, проверена временем, так же как и вакцинация против гриппа. Чем больше вакцинированных пациентов, тем быстрее формируется и коллективный иммунитет. Поэтому вакцинация очень важна.

Массовая вакцинация в стране началась с этого месяца. Заявить о своем желании сделать прививку от COVID может каждый, обратившись в поликлинику. А вот медицинские работники, а также педагоги и те специалисты, которые часто контактируют с людьми, прошли вакцинацию ранее.

Ирина Родионова, медицинский работник:

Я вообще к вакцинации отношусь очень положительно и верю в то, что вакцины способны защитить и сформировать коллективный иммунитет. Самочувствие прекрасное, ощущение как после укола.

Надежда на прекращение пандемии – это иммунизация. Перед вакцинацией пациент в обязательном порядке заполняет необходимую анкету и проходит осмотр у врача. Екатерина Гусар:

Подлежат вакцинации лица, не болеющие коронавирусной инфекцией, либо лица, переболевшие более трех месяцев без наличия антител. Противопоказаниями к вакцинации могут быть острые инфекции, обострение хронических инфекций, анафилактические реакции на введение вакцин ранее.

Привиться можно двумя вакцинами: российским «Спутником» и препаратом китайского производства. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в три недели. Такой прием направлен на укрепление количества антител в организме. Михаил Петрович, профессор кафедры организации и управления БГЭУ:

Неожиданно после первого этапа проявился феномен социальный. Люди спрашивали: «Ну, как ты?» Я чувствую себя прекрасно сейчас, ни одного какого-то сбоя в моем организме не было, температуры и кашля не было. Я полноценно ходил на работу как обычно.