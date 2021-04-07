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«Ни одного какого-то сбоя в моём организме не было». Как проходит вакцинация от коронавируса в Беларуси?

07 апреля 2021 09:16
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Пандемия коронавируса поражает людей во всем мире. Научно-исследовательские центры разрабатывают собственные вакцины для борьбы с инфекцией. Во многих странах идет массовая вакцинация населения, Беларусь не исключение.

Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части 39-й городской клинической поликлиники Минска:
Эффективность любой вакцинации доказана, проверена временем, так же как и вакцинация против гриппа. Чем больше вакцинированных пациентов, тем быстрее формируется и коллективный иммунитет. Поэтому вакцинация очень важна.  

«Ни одного какого-то сбоя в моём организме не было». Как проходит вакцинация от коронавируса в Беларуси? -1

Массовая вакцинация в стране началась с этого месяца. Заявить о своем желании сделать прививку от COVID может каждый, обратившись в поликлинику. А вот медицинские работники, а также педагоги и те специалисты, которые часто контактируют с людьми, прошли вакцинацию ранее.  

«Ни одного какого-то сбоя в моём организме не было». Как проходит вакцинация от коронавируса в Беларуси? -4

Ирина Родионова, медицинский работник:  
Я вообще к вакцинации отношусь очень положительно и верю в то, что вакцины способны защитить и сформировать коллективный иммунитет. Самочувствие прекрасное, ощущение как после укола.  

«Ни одного какого-то сбоя в моём организме не было». Как проходит вакцинация от коронавируса в Беларуси? -7

Надежда на прекращение пандемии – это иммунизация. Перед вакцинацией пациент в обязательном порядке заполняет необходимую анкету и проходит осмотр у врача.  

Екатерина Гусар:  
Подлежат вакцинации лица, не болеющие коронавирусной инфекцией, либо лица, переболевшие более трех месяцев без наличия антител. Противопоказаниями к вакцинации могут быть острые инфекции, обострение хронических инфекций, анафилактические реакции на введение вакцин ранее.  

«Ни одного какого-то сбоя в моём организме не было». Как проходит вакцинация от коронавируса в Беларуси? -10

Привиться можно двумя вакцинами: российским «Спутником» и препаратом китайского производства. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в три недели. Такой прием направлен на укрепление количества антител в организме.

Михаил Петрович, профессор кафедры организации и управления БГЭУ:  
Неожиданно после первого этапа проявился феномен социальный. Люди спрашивали: «Ну, как ты?» Я чувствую себя прекрасно сейчас, ни одного какого-то сбоя в моем организме не было, температуры и кашля не было. Я полноценно ходил на работу как обычно.  

«Ни одного какого-то сбоя в моём организме не было». Как проходит вакцинация от коронавируса в Беларуси? -13

По словам Михаила, главная ценность человека – это здоровье. И если есть возможность его сохранить с помощью вакцинации – этим надо пользоваться. Ведь именно прививки, как показывает история, все чаще спасают человеческие жизни.  

# Коронавирус # Здоровье # Екатерина Гусар # Ирина Родионова # Михаил Петрович # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Здоровье

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