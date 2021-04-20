«При любой боли в верхних отделах живота обращайтесь к врачу». Почему возникает гастрит и как его лечить?

Гастрит – это самое распространенное заболевание желудочно-кишечного тракта. В 90 % случаев причиной воспаления желудка становятся бактерии хеликобактер пилори – этот микроорганизм способен противостоять очень кислой желудочной среде, в то время как большинство бактерий и вирусов в ней просто погибают. В остальных случаях причина недуга – это аллергическая реакция, дефицит белка и неправильное питание.

Лилия Аношко, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Гастрит протекает бессимптомно. Боли в области желудка могут быть при функциональной диспепсии, эрозиях желудка, хроническом панкреатите.

Основным методом диагностики гастрита является эндоскопический осмотр желудка, взятие биопсии. Доктор-морфолог осматривает слизистую в микроскопе и пишет заключение. Он смотрит степень воспалительного процесса, оценивает по количеству лейкоцитов и нейтрофилов.

Пациенту необходимо соблюдать специальную лечебную диету и пропить курс препаратов, направленных на нормализацию функций желудка, кишечника и других органов пищеварительного тракта.

Лилия Аношко:

Чтобы провести курс уничтожения бактерий хеликобактер пилори, назначается схема 10 или 14 дней. В нее входят два антибиотика и препараты, снижающие кислотность желудка для улучшения работы антибиотиков.

При любой боли в верхних отделах живота обращайтесь к врачу-терапевту или гастроэнтерологу. Он подскажет, как правильно провести диагностику и отличить хронический гастрит от функциональной диспепсии, хронического панкреатита или даже рака желудка.