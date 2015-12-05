Остались ли ещё безопасные для употребления продукты? Вся правда в статье

Действительно ли бекон так же вреден, как и сигареты? Приведёт ли употребление кофе к сердечному приступу? Страдают ли люди, употребляющие в пищу пшеницу, от помутнений рассудка? BBC исследовал продукты питания и связанные с ними страхи. Раньше еду воспринимали как источник насыщения и удовольствия. Сегодня же обеденный стол иногда можно сравнить с минным полем. Является ли бекон на вашей тарелке кулинарным асбестом и может ли пшеница, содержащаяся в вашем тосте, привести к помутнению рассудка? Даже пузырьки в ваших газированных напитках считаются опасными. Что ещё хуже, факты о вреде еды постоянно меняются. Повар в кулинарном ТВ-шоу Найджела Лоусон однажды сказала: «Можно гарантированно сказать, что, целый год считая какой-то продукт полезным для здоровья, люди обязательно изменят своё мнение в следующем году в противоположную сторону». Многие продукты питания не являются бомбами замедленного действия, как мы привыкли верить. Это может быть в некотором роде неизбежно: научно обоснованные медицинские рекомендации должны постоянно обновляться, т.к. учёные проводят новые исследования продуктов питания и их воздействие на наш организм каждый год. Но когда СМИ и неверно проинформированные гуру в области здоровья преувеличивают результаты исследований без предоставления контекста, это может привести к ненужным страхам, которые, в свою очередь, ведут к нездоровому выбору продуктов. Вашему вниманию представляются имеющиеся к настоящему времени взвешенные факты и доказательства, которые развеют путаницу. Возможно, вам будет приятно узнать, что многие из ваших любимых продуктов не являются бомбами замедленного действия, хотя вас убеждали в обратном.

Продукт питания: бекон Страх: обработанное мясо так же опасно, как сигареты Факты: Всемирная организация здравоохранения опубликовала неопровержимые доказательства того, что бекон и другие виды обработанного мяса способствуют развитию рака толстой кишки. На самом деле не стоит так сильно беспокоиться. Британская организация по исследованию рака обращает внимание читателей в своём блоге на то, что рак толстой кишки встречается относительно редко. Если вы едите мясо в небольших количествах, риск развития у вас этой болезни за всю вашу жизнь составляет всего 5,6%. Даже если вы едите бекон или ветчину в огромных количествах, этот риск увеличится всего до 6,6%. Другими словами, из 100 человек, которые перестанут есть бекон, только один сможет избежать рака. Сравним цифры, касающиеся курения: из 100 человек, бросивших курить, будет спасено 10-15 жизней. Эти результаты вряд ли можно сопоставить друг с другом. Британское правительство советует съедать в среднем до 70 г мяса в день (это около 3 ломтиков ветчины или 2 сосиски), и вы будете здоровы. Подводя итог, скажем, что английский завтрак может и не принести столько же пользы вашему организму, сколько миска мюслей, но это блюдо хотя бы нельзя назвать гастрономическим убийцей.

Продукт питания: кофе Страх: зависимость от кофеина может привести к сердечному приступу Факты: существует очень мало доказательств того, что чашечка кофе может свести вас в могилу. На самом деле, правдой может оказаться обратное. В 2012 году Медицинский журнал Новой Англии опубликовал результаты исследования состояния здоровья 400 тысяч американцев, которое проводилось в течение 13 лет. Учёные обнаружили, что люди, которые выпивали от 3 до 6 чашек кофе в день, сокращали риск своей смерти в течение следующих 13 лет на 10%. Их показатели развития болезней сердца, инсульта, диабета и инфекций также были ниже, чем у других. Другое подобное исследование состояния здоровья более миллиона человек, проведённое в 2014 году, показало схожие результаты: люди, которые выпивали 4 чашки кофе в день, сокращали риск своей смерти в любой момент времени на 16%. Обратите внимание, что эти исследования носили только наблюдательный характер. Хотя учёные и пытались объяснить результаты другими факторами, нельзя узнать точно, защищает ли кофе сердце сам по себе, или этому есть другое, скрытое, объяснение. Возможно, более здоровые люди просто быстрее привыкают к кофе. Но, что касается зависимости от кофе, она довольно безобидна. Подводя итог, скажем, что кофе может и не быть эликсиром жизни, как многие утверждают, но, ссылаясь на указанные выше доказательства, вы можете по крайней мере безнаказанно насладиться утренним эспрессо.

Продукт питания: пшеница Страх: так называемый «хлебный мозг» может поспособствовать развитию болезни Альцгеймера Факты: перво-наперво следует сказать, что у совсем небольшого числа людей на Земле, около 1%, есть настоящая аллергия на глютен, известная, как целиакия, которая может нанести вред кишечнику и привести к недоеданию. Другие же могут не болеть целиакией, но вместо этого быть восприимчивыми к пшенице. Съев небольшое количество хлеба, они могут и не почувствовать симптомов, но слишком большое его количество может привести к некоторому дискомфорту. Объяснения этой «глютеновой восприимчивости» спорны: она может быть вызвана не конкретно глютеном, содержащимся в пшенице, а сахарами и белками, которые содержатся в других продуктах, включая фрукты и лук. Если это так, то исключение пшеницы из рациона не поможет облегчить симптомы. Есть люди, которые отказываются от глютена, даже не испытывая каких-то определённых симптомов, потому что они считают пшеницу ядовитой саму по себе. Питер Грин из Колумбийского университета прокомментировал этот факт таким образом: «Люди, которые пропагандируют антизерновую или антиглютеновую диету, ссылаются на наши исследования целиакии, делая далеко идущие выводы, которые выходят за рамки доказательной медицины. Есть популярное утверждение, что продукты, содержащие пшеницу, вызывают воспаление во всём организме, которое может привести к помутнению рассудка и увеличить риск возникновения болезни Альцгеймера. В то же время диеты, богатые углеводами и сахарами, со временем приводят к повреждениям нервной системы. Цельная пшеница лучше других источников энергии, таких, как, например, картофель, т.к. она медленнее высвобождает сахара». Что в итоге? Люди едят пшеницу на протяжении, по крайней мере, 10 тысяч лет. Так что, пока не найдено объективных причин исключить пшеницу из рациона, нет причин этого делать, если только у вас нет аллергии на этот продукт.

Продукты питания: масло, сыр и цельное молоко Страх: молочные продукты закупоривают артерии и способствуют болезням сердца Факты: на протяжении многих лет идея была проста: насыщенные жиры, содержащиеся в сыре, масле и цельном молоке, повышают уровень холестерина в крови и повышают риск сердечного приступа. По этой причине многие организации здравоохранения призывают ввести в рацион маргарин и растительные масла, заменяя насыщенные жиры полиненасыщенными, которые можно найти в известной здоровой средиземноморской диете. За последние несколько лет мы обнаружили большой поток сбивающих с толку данных, которые противоречат общепринятой истине. Приняв во внимание все доказательства, авторы крупного обзора в журнале «Анналы внутренней медицины» заключили недавно, что «высокий уровень насыщенных жиров в организме не приводит к ишемической болезни сердца». Это снова были наблюдения. Однако, одна команда учёных решила провести тест с тщательно спланированным вмешательством, давая участникам есть сыр Гауда 27%-ой жирности на протяжении 8 недель испытаний. Результаты теста показали, что у них в крови был более низкий уровень холестерина, чем у испытуемых, которых попросили есть обезжиренный сыр. Это ли не самое любопытное открытие? Несмотря на тот факт, что насыщенное молоко и масло высококалорийны, люди, которые едят насыщенные молочные продукты, меньше подвержены ожирению, чем те, кто пьёт полуобезжиренное молоко; результаты 12 независимых исследований показывают, что, по крайней мере, эти люди выглядят стройнее. Возможно, жир сам по себе может помочь в регулировании обмена веществ, а это значит, что вы сжигаете калории более эффективно. Или дело в том, что насыщенные жиром молочные продукты на долгое время ослабляют чувство голода, благодаря чему мы менее вероятно позже съедим нездоровую пищу в качестве перекуса. Что в итоге? Мы до сих пор не понимаем, почему, но насыщенные жиром молочные продукты могут способствовать похудению.

Продукт питания: пастеризованное молоко Страх: пастеризация может привезти к экземе, астме и другим расстройствам иммунной системы Факты: не только насыщенное молоко стало объектом критики. Существует распространённое мнение, что чем натуральнее пища, тем здоровее она должна быть. Это привело к тому, что многие начали остерегаться пастеризованного молока. Противники пастеризации утверждают, что во время данного процесса разрушаются многие питательные вещества, включая белки, которые могут защитить нас от разного рода аллергий. Процесс пастеризации молока убивает также, по их мнению, «дружелюбные» микробы, которые могут увеличить число микробиомов в кишечнике, что способствует пищеварению, укрепляет иммунную систему и даже защищает организм от рака. Многие доктора считают эти выводы преждевременными. Умеренное нагревание молока при пастеризации почти никак не влияет на содержащиеся в нём питательные вещества. Так что вряд ли полезные бактерии в сыром молоке принесут много пользы: их колониям нужно быть в тысячи раз больше для того, чтобы бактерии смогли выжить во время процесса пищеварения и проложить себе путь к кишечнику. Хотя раньше и существовали доказательства того, что люди, которые пили сырое молоко в детстве, меньше страдают от аллергий, трудно утверждать, что причина конкретно в молоке, а не в том, что многие из этих людей провели детство на фермах. Живя в окружении такого большого количества животных, организмы этих людей натренировались справляться с аллергенами с младшего возраста, что означает, что они меньше страдали от аллергий, будучи взрослыми. Кроме того, пить сырое молоко может быть даже опасно для здоровья! Молоко пастеризуют по объективным причинам, чтобы убить болезнетворные бактерии – сальмонеллы, кишечные палочки и т.п., которые могут привести к серьёзнейшим заболеваниям. Что в итоге? Прежде чем рискнуть заразиться неприятной инфекцией, лучше подождать доказательств того, что в продуктах питания не содержится болезнетворных организмов.

Продукт питания: яйца Страх: сердечный приступ от скорлупы Факты: считается, что, как и насыщенное молоко, яйца могут закупоривать артерии холестерином и увеличивать риск сердечной болезни. В этих утверждениях может быть доля правды, однако, употребляя в пищу до 7 яиц в неделю, вы наоборот будете здоровы и не столкнётесь с последствиями заболеваний. Проще говоря, кроме риска возникновения вздутий живота и запоров, яйца – это безопасный и ценный источник белка.