Новости Беларуси. Представители православной церкви и Министерства здравоохранения обсудили планы сотрудничества. На повестке дня – проблемы материнства, института брака, организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

Одно из приоритетных направлений взаимодействия – оказание духовной поддержки онкобольным, а также патронажный уход пациентов с неизлечимыми заболеваниями. В этой области уникальной моделью сотрудничества является «Больница паллиативного ухода «Хоспис». За время сотрудничества государства и церкви было реализовано почти два десятка программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Самое ценное во всем этом, что ни в каком направлении, ни в какой области, ни в каком ведомстве эта работа не формальная. Она по-настоящему, все заинтересованы в реализации этой работы. Потому что, в принципе, в этом соглашении сформулировано, что то, что церковь делает для своих прихожан, государство делает для своих граждан. А это практически одно и то же.