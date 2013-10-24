Очистки, которые полезно употреблять в пищу: картофельная кожура, цедра лимона и яблочные зерна...что еще?

Что вы делаете с картофельной кожурой? Наверняка, выбрасываете… Оказывается, картофельные очистки очень полезны. В них содержатся витамины группы B, которые учавствут в передаче нервного импульса. Не зря в Китает так любят есть «земляное яблоко» в сыром виде. Если вы в день употребите чистую кожуру от одной картофелины, то восполните дневную норму витамина B в организме. Главное, чтобы овощ был не зеленым и без гнили.

Капустная кочерыжка также полезный продукт. Она источник грубых волокон, которые способны накапливать канцерогены, токсические вещества, холестерин и выводить их из организма. Кроме того, эти волокна снижают риск развития рака толстого кишечника. Поэтому одна кочерыжка в день принесет пользу!

Семечки яблок, которые мы привыкли выбрасывать, содержат в себе ценное масло, белковые вещества, витамины, микроэлементы и даже йод. 5-6 яблочных зернышек в день - и суточная доза йода восполнена. Но злоупотреблять ими все же не стоит. Ведь вместе с полезными веществами, семечки содержат яд, хоть и в небольшом количестве. Поэтому будьте осторожны, советует корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!

Киви. Съедайте киви вместе с кожицей. В ней содержится много витамина С. Холодной осенью это хорошее средство для повышения иммунитета. Также витамин С укрепляет стенки сосудов и участвует в формировании калагенных волокон, которые отвечают за упругость кожи. 65 граммов кожицы киви в день - дневная норма.

Какие еще огрызки, которые мы привыкли выбрасывать, приносят пользу? Арбузные корки! Они источник грубых волокон и такого вещества как аргинин, которое помогает расширить кровеносные сосуды.

Сердцевина ананаса. В ней содержится фермент, который расщепляет жиры и борется с раковыми клетками.

И, конечно, цедра лимона. В ней огромное количество пресловутого витамина С.