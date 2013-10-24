Пятая часть населения Минска уже привита от гриппа. По прогнозам медиков, подъем заболеваний ожидается в конце января-начале февраля

Новости Беларуси. «Иммунитет от вируса». В Минске с начала массовой вакцинации против гриппа привились более 270 тысяч человек. Это около пятой части населения. Всего организациями здравоохранения столичного региона закуплено более полумиллиона доз вакцины. Привиться можно как за счет средств республиканского бюджета, так и за собственный счет, а также за средства организаций и предприятий. На бесплатную прививку права имеют в первую очередь люди из групп риска: это дети, лица старше 65 лет, беременные женщины, медработники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Медсестра:

У нас в холодильнике находится вакцина «Флюваксин», в количестве 515 доз. Она должна храниться только в холодильнике при температуре плюс 4-5 градусов.

2 вида вакцины – китайская и французская – в Червенскую районную больницу поступили за месяц до массовой вакцинации. Пости 12 тысяч доз было закуплено. Уже в районе привиты более 7 тысяч человек.

Марина Ситчихина, медсестра процедурного кабинета УЗ «Червенская центральная районная больница»:

К примеру, сегодня мы привили 13 человек. И в среднем где-то около 25 в день, преимущественно больше после обеда. Мы даже проводим вакцинацию на предприятиях: выезжаем туда и прививаем. И даже людей с инвалидностью прививают на дому.

Регина Громадская, сама в прошлом медработник, уверена, прививаться необходимо. В последние годы ни разу не пропустила сезонную процедуру.

Регина Громандская, жительница Червеня:

Я пришла из-за того, чтобы не болеть гриппом – все-таки годы. Не знаю, я каждый год прививаюсь, и мне хорошо каждый раз после прививки. На даче работы много было. Вот приехала с дачи и решила прийти – сейчас свободное время.

Наталья Красовская себя уже обезопасила. Сегодня от гриппа решила застраховать и своего сына. Роль прививок женщина не снижает, поскольку результат ежегодно видит.

Наталья Красовская, жительница Червеня:

Меньше болеем, лучше успех у нас по здоровью. Он у нас болеет много, но так лучше стало.

Прежде всего следует привиться тем людям, которые находятся в группе риска: это дети, лица старше 65 лет, беременные женщины, те, кто находятся в учреждениях с круглосуточным режимом, и, конечно, работники, которые по долгу работы сталкиваются с большим количеством людей.

Ирина Астапенко, заместитель главного врача УЗ «Червенская центральная районная больница»:

В этом году с 1 сентября мы начали прививочную кампанию с медицинских работников. Уже 2 сентября вакцина была приобретена, и мы начали прививать себя. Прежде всего, себя потому, что медицинские работники – это факторы риска. Мы должны быть сами здоровы, для того чтобы показывать своим примером о том, что вакцинироваться можно безопасно. И даже если человек заболеет, то он переносит ОРИ или тот же грипп в более легкой форме.

«Иммунизация против гриппа» признана самым эффективным средством его профилактики. Специалисты отмечают, сегодня самое время сделать прививку.

Анжела Галенчик, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Иммунитет формируется в течение месяца, и держится хороший иммунитет в течение года. Поэтому оптимальные сроки для проведения вакцинации – это октябрь-ноябрь. Как раз здесь и уровень заболеваемости несколько снижен. Вообще, по группе острых респираторных заболеваний. Поэтому это самый оптимальный период. Но и для формирования иммунитета уже к эписезону по гриппу и острым респираторным заболеваниям.

По прогнозам, эпидемия гриппа ожидается в конце января - начале февраля. Подъем заболеваний продолжается, как правило, 2-3 недели. Ежегодно создается вакцина именно для того гриппа, который прогнозируется. По словам медиков, если прививаться на протяжении 70 лет подряд, то, в принципе, будет иммунитет от всех подвидов заболевания.