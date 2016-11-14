14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом: как спастись от недуга?

Сегодня, 14 ноября, Всемирный день борьбы с диабетом. В конце 90-х, с 20 века в мире насчитывалось около 130 млн. больных диабетом, а в 2015 году их количество возросло более, чем на 120% и как прогнозирует Международная диабетическая ассоциация, уже через 15 лет нас ждёт ещё более печальный рейтинг – около 440 млн. больных. О том, как спастись от недуга, мы узнаем от гостя программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гость программы – Наталья Карлович, главный врач учреждения здравоохранения «Городской эндокринологический диспансер».

Сахарный диабет: что это за болезнь и откуда она появляется?

Наталья Карлович, главный врач учреждения здравоохранения «Городской эндокринологический диспансер»:

Для начала нужно определить, что это – не одна болезнь, это группа заболеваний, общее для которых то, что все они протекают с развитием гипергликемии (повышения сахара крови). Это объединило все эти заболевания. Всего четыре основных типа диабета. Причём третий тип диабета включает ещё массу, целых восемь подгрупп заболеваний, которые тоже являются сахарным диабетом. Но тот диабет, который является массовой проблемой – это сахарный диабет второго типа. Именно в связи с ростом заболеваемости сахарным диабетом второго типа и происходят те страшные цифры, о которых было сказано.

В городе Минске, в Республике Беларусь в целом, больных сахарным диабетом второго типа – около 93% всех пациентов с сахарным диабетом.

Полная версия интервью – в видеоматериале.