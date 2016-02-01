Прямой эфир

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 31 января: когда белорусам ждать эпидемию гриппа и как с ней бороться?

01 февраля 2016 08:14
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Выбирая тему сегодняшней программы для прямого эфира, мы много думали: что же сегодня больше волнует белорусов – курс рубля или все-таки грипп, те возможные слухи, правдивая и неправдивая информация, даже некоторая паника. Все-таки, знаете, здоровье у нас одно, а опасностей достаточно много. Мы пришли к выводу, что будем говорить сегодня о гриппе: что происходит?

Гости в студии:
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»;
Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Республики Беларусь;
Людмила Николайчик, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, заведующий педиатрическим отделением поликлиники УЗ «Дрогичинская центральная районная больница»;
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук;
Игорь Соколов, главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты в Беларуси»;
Александр Синкевич, экономический аналитик.

# Здоровье # Птичий грипп # Игорь Соколов

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