Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 31 января: когда белорусам ждать эпидемию гриппа и как с ней бороться?

Выбирая тему сегодняшней программы для прямого эфира, мы много думали: что же сегодня больше волнует белорусов – курс рубля или все-таки грипп, те возможные слухи, правдивая и неправдивая информация, даже некоторая паника. Все-таки, знаете, здоровье у нас одно, а опасностей достаточно много. Мы пришли к выводу, что будем говорить сегодня о гриппе: что происходит?

Гости в студии:

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»;

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Республики Беларусь;

Людмила Николайчик, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, заведующий педиатрическим отделением поликлиники УЗ «Дрогичинская центральная районная больница»;

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук;

Игорь Соколов, главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты в Беларуси»;

Александр Синкевич, экономический аналитик.