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Лечебный корпус областной инфекционной больницы открылся после масштабной модернизации в Витебске

28 января 2016 10:22
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Новости Беларуси. Лечебный корпус областной инфекционной больницы открылся после масштабной модернизации в Витебске. В корпусе теперь смогут изолировано принимать пациентов с различной инфекционной патологией, в том числе особо опасной. Для этого оборудованы сразу девять боксов с отдельными входами. Будет работать в клинике и новая высоко-технологичная лаборатория.

Помимо оказания квалифицированной помощи населению здесь будут также обучать студентов медуниверситета. Также организуют курсы по переподготовке специалистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Семенов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Витебского государственного медицинского университета:
Мы давно готовились к этому, но не могли это сделать, потому что условия не позволяли. Представьте, за год 3600 студентов только проходит, и еще взять курсантов. На один корпус это было нереально. Сейчас у нас создались такие возможности.

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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