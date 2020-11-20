«Позволяют использовать самые современные методики проведения лучевой терапии». Новый радиологический корпус онкодиспансера заработал в Минске

В Минске открылся радиологический корпус онкодиспансера. Центра с таким оснащением нет на всем постсоветском пространстве. Ультрасовременное оборудование, высококлассные специалисты и индивидуальный подход к каждому пациенту – это лишь вершина айсберга.

Елена Зверева, заместитель главного врача по радиологической службе МГКОД:

В этом корпусе четыре первых этажа диагностические, и на первом этаже у нас находятся процедурные кабинеты для дистанционной лучевой терапии. На сегодня учреждение располагает уже шестью линейными ускорителями высокого класса, позволяющими выполнять любой вид лучевой терапии, начиная от самого простого, банального лечения и заканчивая высокими технологиями.

Полностью удовлетворить потребности минчан в лучевой терапии – основное предназначение линейных ускорителей. Теперь их количества достаточно, чтобы помощь была доступнее, а долгие очереди ушли в прошлое. Станислав Семковский, инженер МГКОД:

Его возможности и возможности его модернизации позволяют использовать самые современные методики проведения лучевой терапии. Все новые изобретения, которые происходят сегодня в нашем мире, могут быть реализованы на этом аппарате.

Линейные ускорители – настоящий медицинский прогресс. Если еще пять лет назад вместе с опухолью облучению подвергались и другие органы, то сейчас это оборудование позволяет точно дозировать радиацию и воздействовать исключительно на злокачественную опухоль. Время воздействия излучения уменьшается, лечение проходит в разы быстрее и здоровые ткани практически не повреждаются.

Станислав Семковский:

Теперь само оборудование знает, как пациент должен лежать, оно знает пространство, трехмерное положение. Вообще весь этот комплекс очень умный. Сделать лишнее или отпустить неверную дозу он не позволит.

Дарья Мычко, врач-радиационный онколог, заведующая радиологическим отделением №3 МГКОД:

Лучевая терапия может выступать в качестве самостоятельного метода лечения при ряде заболеваний, она может выступать в качестве компонента специального лечения либо в предоперационном, либо в послеоперационном периоде. Также в сочетании с химиотерапевтическим методом лечения и у пациентов с паллиативной целью. Новый радиологический корпус оснащен самыми современными операционными. Условия пребывания пациентов стали гораздо комфортнее. Еще одна гордость онкодиспансера – пять компьютерных томографов и два магнитно-резонансных.

Алексей Сарафанов, врач-рентгенолог, заведующий рентген-диагностическим отделением МГКОД:

Для своего класса – это стандартный аппарат. Другое дело, что именно такого класса еще в Республике Беларусь не выпускались, были аппараты классом пониже. Это практически самое современное оборудование на сегодня из компьютерных томографов.