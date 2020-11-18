Первая в стране. Врачи Беларуси провели уникальную операцию мирового уровня на сердце

Новости Беларуси. Знаковое событие, к которому белорусские кардиохирурги готовились почти год. Уникальную операцию по имплантации в легочную артерию специального биологического клапана впервые провели в РНПЦ детской хирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клапана нового типа. При стандартной процедуре не обойтись без хирургического вмешательства и подключения искусственного кровообращения. Новая технология – это доставка биологического клапана в сердце через сосуды катетером. Как проходит такая операция и сколько времени требуется для восстановления пациенту – расскажет Евгений Поболовец.

Ксения Мотузко:

Спасибо врачам, конечно. Очень помогли, огромное спасибо тем, кто меня оперировал.

У Ксении врожденный порок сердца. Первая операция – в восемь лет. Как жила до, помнит лишь по рассказам матери. Тогда врачи, по сути, дали девушке шанс жить. Но в последнее время (с момента операции прошло уже 20 лет) стала чувствовать себя хуже, появилась одышка. Обратилась к врачам в родном Ельске, оттуда направили в Минск. Месяц на обследование, и вот результат – впервые в Беларуси проведена замена клапана легочной артерии через сосуды катетером. Это операция мирового уровня.

Павел Черноглаз, заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии:

Новые технологии, катетерные технологии, включают в себя процесс подготовки. К каждой операции мы готовимся порой не то что часы и дни, а месяцы, потому что после понимания, что пациенту это необходимо, принимается решение о возможности такой операции. После этого выполняется ряд исследований, в том числе компьютерная томография, делаются сложные расчеты и подбор устройства.

Устройство – клапан – это еще одно новшество наряду с самой операцией. Раньше его доставляли в сердце хирургическим путем – разрезали грудную клетку, пациенту подключали искусственное кровообращение. Это было долго – операции длились и до пяти часов – и небезопасно. Особенно когда шла речь о повторных операциях, как в случае с Ксенией. Новая технология – это доставка клапана по сосуду. Причем большего размера, чем ранее, что значительно расширило круг пациентов, которым теперь можно делать такую замену.

Евгений Поболовец, корреспондент:

На этом видео мы покажем, как такая операция происходит в реальности. По катетеру доставляется клапан в нужный отсек сердца, где потом фиксируется. Катетер (синим цветом) отступает, клапан (серебристым цветом) раскрывается, он увеличивается в размерах в несколько раз. На этом операция заканчивается. На все про все уходит 10 минут. При стандартной операции на это ушло бы от трех и более часов.

Врачи оценивают свои возможности до 10 операций в год. Новая технология мировой медицине известна давно, в Беларуси ее не проводили по нескольким причинам: дорого стоят такие клапаны и сама операция, плюс обязателен опыт врачей. Потому начинали со стандартных процедур. А когда наработали необходимый опыт, перешли на более высокий уровень. Причем финансовую нагрузку взяло на себя государство.

Павел Черноглаз:

Это во всем мире так дорого стоит, потому что такие технологии. Где-то это покрывается страховкой, где-то это частная медицина, где-то это покрывается государством. Вот у нас это для наших пациентов абсолютно бесплатно.

Еще один важный момент: после такой операции пациент быстрее восстанавливается. В сознание приходят уже через несколько минут, выписка, если нет иных противопоказаний, через два-три дня.

Александр Башкевич, завотделением детской кардиохирургии № 1 РНПЦ детской хирургии:

Первые сутки всегда тяжеловаты, но, тем не менее, на следующий день они уже ходят и ведут обычный образ жизни. Спустя несколько дней (два-три дня) после контрольных анализов, после контрольных обследований, включая ультразвуковое исследование сердца, кардиограмму, они выписываются домой.

Ксения Мотузко:

Лучше стало. Даже вот одышка у меня была вообще сильная, а сейчас лучше даже по самочувствию, по настроению. Намного лучше.