Нездоровое увлечение диетами может привести к летальному исходу. Вот почему важно следить за питанием подростка

За рационом питания детей дошкольного и младшего школьного возраста следят родители, а вот вопрос питания подростков зачастую ложится на них самих. В подростковый период у человека происходит множество изменений – как психоэмоциональных, физиологических, так и гормональных.

Кристина Ладутько, диетолог, нутрициолог, фитнес-тренер:

Очень важно, чтобы у подростка его рацион именно в этот период был качественный, грамотный и сбалансированный. Это касается всех трех приемов пищи, которые должны быть обязательно у подростка. И плюс 2-3 перекуса должно у него быть.

Надежда Рябова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук:

Низкокалорийные диеты на сегодня – это какой-то бум среди подростков, это приводит к огромному количеству проблем со здоровьем. Это и нарушение работы нервной системы, эндокринной системы, гормональной системы, аменорея, нарушение менструального цикла, нарушение работы сердца и многих других.

Кристина Ладутько:

Каждый прием пищи должен быть ценный и наполненный с точки зрения содержащихся в нем витаминов, микроэлементов, незаменимых аминокислот и так далее. Что же может быть в эти три приема пищи? Утром хороший прием пищи – это каша. Это источник долгих углеводов, растительного белка.

В каши можно добавить орехи или сухофрукты. Второй прием пищи также должен быть полноценным и содержать в себе белковые продукты. Что касается третьего приема пищи, то он должен быть легким, но в то же время достаточно питательным и содержащим в себе витамины. Помните, что нельзя голодать, так как вес вернется, захватив с собой различные болезни.

Кристина Ладутько:

Что касается перекусов, подойдут кисломолочные продукты, овощные салаты либо фрукты. Кисломолочные продукты должны быть без сахара и нормальной жирности, то есть до 5 %. Также это хороший источник кальция, который нужен подростку в этот период, в то время когда происходит формирование скелета и костной ткани. Не исключены случаи, когда у подростка развивается расстройство пищевого поведения, которые влечет за собой серьезные заболевания – булимия или анорексия.

Надежда Рябова:

Количество подростков с анорексией из года в год увеличивается. Это острая тяжелая проблема, и очень важно проводить профилактические мероприятия по недопущению соблюдения подростками диет. Анорексия – это тяжелое психическое заболевание, это расстройство пищевого поведения, которое сопровождается отказом от пищи и выполнением активных физических упражнений.