Польский гриб и колпак. Какие ещё грибы нельзя собирать и что делать при отравлении
В лес да по грибы. С наступлением октября пришла долгожданная пора осенних подберезовиков, белых грибов, маслят, моховиков и опят.
Валерия Борисевич, корреспондент:
Грибной сезон в самом разгаре. Специалисты советуют перед тем, как выходить на тихую охоту, нужно получше разузнать, какие грибы стоит складывать в корзинку, а от каких лучше отказаться.
В этом году грибной сезон для жителей республики наступил как никогда поздно: засушливые первые летние месяцы позволили выйти на поиски сезонной добычи не раньше середины августа, а массовое паломничество началось ближе к сентябрю. Именно поэтому, считают грибники, на сбор лесного урожая нынче можно выдвигаться хоть до самых заморозков.
Александр Яновский, лесничий Молодечненского лесхоза Радошковичского лесничества:
В данное время еще не ушли летние грибы: белый гриб, подосиновик и подберезовик, ну и уже потихоньку поступают осенние грибы. Появился белый груздь, зеленки и подзеленки.
Если раньше информация о богатых на урожай грибных местах передавалась посредством сарафанного радио, то теперь продвинутые грибники идут в ногу со временем. Только в Беларуси на просторах интернета живут и развиваются тысячи групп, сайтов и чатов с точным местоположением заветных полян. Так что выбраться на тихую охоту максимально удачно можно в один клик. Однако тем, кто отправился за грибным «уловом», есть особое предупреждение.
Александр Яновский:
Не рекомендуют собирать польский гриб, потому что он накапливает много тяжелых металлов, также кольчатый колпак, а все остальные у нас съедобные, добротные, проходят все проверки и годятся в пищу.
Возле дороги покупать грибы нежелательно, потому что они не прошли проверку. Никто не знает, где они собраны. Лучше покупать грибы на рынке, там они досконально проверяются или же купить шампиньоны и вешенки, которые массово выращиваются на производстве, и они все время контролируются.
Специалисты также советуют перед походом в лес тщательно изучить грибную карту и запомнить, как выглядит каждый вид. И это неспроста! За последний год в Беларуси было зафиксировано 35 случаев тяжелого отравления грибами, среди которых есть летальные исходы. Гриб-двойник, бледная поганка, мухомор – основные виновники экстренных госпитализаций.
Андрей Богдан, главный токсиколог Минска:
Симптомы возникают не сразу, а спустя 12-24 часа. Отсроченный период возникновения симптомов сопровождается неукротимой рвотой и диареей, потом присоединяется нарушение со стороны печени.
Отравление также может наступить из-за личной непереносимости организмом ряда компонентов, содержащихся в грибах. Специалисты советуют при первых симптомах недомогания как можно быстрее выпить большое количество активированного угля, а дальше ждать медиков. Никакого самолечения! Важно помнить, что грибы – еда отнюдь не диетическая, а при ряде заболеваний лесной деликатес и вовсе может спровоцировать необратимые последствия.