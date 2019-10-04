Польский гриб и колпак. Какие ещё грибы нельзя собирать и что делать при отравлении

В лес да по грибы. С наступлением октября пришла долгожданная пора осенних подберезовиков, белых грибов, маслят, моховиков и опят. Валерия Борисевич, корреспондент:

Грибной сезон в самом разгаре. Специалисты советуют перед тем, как выходить на тихую охоту, нужно получше разузнать, какие грибы стоит складывать в корзинку, а от каких лучше отказаться.

В этом году грибной сезон для жителей республики наступил как никогда поздно: засушливые первые летние месяцы позволили выйти на поиски сезонной добычи не раньше середины августа, а массовое паломничество началось ближе к сентябрю. Именно поэтому, считают грибники, на сбор лесного урожая нынче можно выдвигаться хоть до самых заморозков. Александр Яновский, лесничий Молодечненского лесхоза Радошковичского лесничества:

В данное время еще не ушли летние грибы: белый гриб, подосиновик и подберезовик, ну и уже потихоньку поступают осенние грибы. Появился белый груздь, зеленки и подзеленки.

Если раньше информация о богатых на урожай грибных местах передавалась посредством сарафанного радио, то теперь продвинутые грибники идут в ногу со временем. Только в Беларуси на просторах интернета живут и развиваются тысячи групп, сайтов и чатов с точным местоположением заветных полян. Так что выбраться на тихую охоту максимально удачно можно в один клик. Однако тем, кто отправился за грибным «уловом», есть особое предупреждение.

Александр Яновский:

Не рекомендуют собирать польский гриб, потому что он накапливает много тяжелых металлов, также кольчатый колпак, а все остальные у нас съедобные, добротные, проходят все проверки и годятся в пищу.

Возле дороги покупать грибы нежелательно, потому что они не прошли проверку. Никто не знает, где они собраны. Лучше покупать грибы на рынке, там они досконально проверяются или же купить шампиньоны и вешенки, которые массово выращиваются на производстве, и они все время контролируются.

Специалисты также советуют перед походом в лес тщательно изучить грибную карту и запомнить, как выглядит каждый вид. И это неспроста! За последний год в Беларуси было зафиксировано 35 случаев тяжелого отравления грибами, среди которых есть летальные исходы. Гриб-двойник, бледная поганка, мухомор – основные виновники экстренных госпитализаций.