Поликлиники и больницы Минска: настоящее и будущее

Площади жилых районов Минска растут на глазах. А с ними и необходимость строительства социальных объектов, среди которых особенно важны объекты здравоохранения.

Еще недавно жителям микрорайона Брилевичи, чтобы попасть на прием к врачу, надо было отстоять огромную очередь. Проблему решило строительство 39-й городской клинической поликлиники. Свои двери для жителей микрорайона она распахнула две недели назад.

Благодаря современному техническому оснащению пациенты здесь могут получить качественное лечение. Например, цифровой маммограф позволяет проводить диагностику молочной железы с минимальным облучением. Изображение переходит на рабочее место врача-специалиста, где он может видеть полную картину болезни.

Также аппарат позволяет проводить биопсию, после которой женщину вместе с результатами обследования отправляют в городской клинико-онкологический диспансер.

Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска:

В результате всего этого мы сокращаем пути следования, маршрут самого пациента внутри поликлиники и между учреждениями здравоохранения. Такая же ситуация, такая же возможность существует у нас и на флюорографическом аппарате.

39-я поликлиника оснащена и тремя аппаратами ультразвуковой диагностики. Вот этот аппарат – высокого класса. Он позволяет максимально тщательно исследовать пациента.

Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска:

Все аппараты у нас оснащены датчиками, полным комплектом датчиков и для проведения ультразвукового исследования брюшной полости, щитовидной железы, молочной железы. Гинекологическими датчиками. Датчики также позволяют проводить у нас исследования сосудов, брахицефальных артерий, проводить ультразвуковое исследование сердца. Вместе с тем мы имеем еще и биопсийные насадки для проведения функций предстательной железы.

Поликлиника уже сейчас носит звание клинической. В новостройке разместилась кафедра поликлинической терапии. К ней скоро присоединятся кафедра челюстно-лицевой хирургии, а также сестринского дела в терапии Белорусского государственного медицинского колледжа.

Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска:

Это наше будущее, наш золотой фонд терапевтического звена, который сегодня нам помогает по выполнению визитов на дому, по организации консультаций наших пациентов. Дополнительно они на наших рабочих местах получают приближение своего теоретического опыта к практической жизни.

Пока поликлиника будет обслуживать как взрослых, так и детей. Однако к концу 2015 года маленькие пациенты обзаведутся своей лечебницей. В ускоренном темпе в микрорайоне Брилевичи уже ведется строительство нового объекта.

Светлана Карпович, начальник отдела строительства и инвестиций комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

После ввода этой поликлиники она заберет на себя нагрузку всего микрорайона Дружба и некоторых поликлиник Московского района. В наборе поликлиники стандартное отделение, она сможет обслуживать до 20 тысяч пациентов.

Необходимость новых поликлиник почувствовали и жители микрорайона Каменная горка. Здесь много молодых семей. Потому и детская поликлиника будет самая большая в столице.

Уже в конце 2015 года маленькие пациенты смогут получить здесь самый широкий спектр медицинских услуг.

Светлана Карпович, начальник отдела строительства и инвестиций комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Набор отделений в поликлинике стандартный для поликлиники такой мощности. Она будет включать в себя бассейны для детского населения, разделенные по возрастам, отделение водолечебницы, стоматологическое отделение.

А вот взрослому населению микрорайона Каменная горка придется подождать. Многопрофильная поликлиника распахнет для них свои двери в начале 2016 года.

Светлана Карпович, начальник отдела строительства и инвестиций комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Поликлиника будет вмещать в себя порядка 50 тысяч населения. Здесь будет располагаться травматологическое отделение, которое сможет оказывать в том числе и экстренную помощь, будет организован отдельный вход в это отделение. Отделение медреабилитации и другие стандартные отделения.

Обеспечить комфортное медицинское обслуживание планируют и в молодом микрорайоне Лебяжий. Здесь предполагается строительство амбулаторий. Они смогут обеспечивать население минимальным набором медицинских услуг. В них будут располагаться процедурный и терапевтический кабинеты, функциональная диагностика и рентген-кабинет.

А вот пациентам 9-й детской городской поликлиники придется немного потесниться.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Вместе с администрацией Партизанского района проработан вопрос именно реконструкции. И с учетом полученных заключений и экспертиз, принято решение о сносе данного учреждения, строительстве нового учреждения здравоохранения на площадях, которые занимает на сегодняшний день здание 9-й детской поликлиники. Конечно, это может занять несколько лет, но оптимальный вариант, я думаю, получить новое детское учреждение, типовое, в том же месте, чтобы было удобно жителям района, обеспечить надежность, безопасность функционирования этого объекта.

Обновления ждут и минские больницы. Так, сейчас ведется работа по реконструкции главного корпуса 9-й городской клинической больницы.

Светлана Карпович, начальник отдела строительства и инвестиций комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Реконструкция ведется в четыре очереди. Сейчас ведется первая очередь реконструкции. Это реконструкция четвертого и седьмого блоков больницы. Четыре очереди реконструкции проектом предусмотрены с той целью, чтобы можно было выполнить реконструкцию с максимальным сохранением коечного фонда больницы.

На территории построят кардиохирургический операционный блок и блок трансплантации стволовых клеток.

4-я городская клиническая больница также обзаведется новостройкой. На ее территории ведется строительство многоэтажного терапевтического корпуса, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.