Особенности работы анестезиолога-реаниматолога

Александр Дзядзько, заведующий отделом анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантологии органов и тканей, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Республики Беларусь, кандидат медицинских наук:

Традиционно анестезиолог — это врач, который занимается тем, что обезболивает хирургические операции. Это основная функция, задача. В настоящее время задачи анестезиологии значительно расширились. Пациенты могут встретиться анестезиологу и в операционной, и во время различных манипуляций при диагностических процедурах, сложных обследованиях. Также анестезиолог занимается лечением болевых синдромов.

Все пациенты перед плановыми операциями встречаются с анестезиологом. Цель такого осмотра — оценить состояние здоровья человека.

Татьяна Валюшева, анестезиолог-реаниматолог:

В первую очередь определить, насколько он в состоянии перенести планируемую операцию без дополнительного риска для своего здоровья.

Необходимо выяснить аллергию человека на препараты, иногда и на продукты питания, потому что установлено, что некоторые продукты питания могут давать перекрестную аллергию с медицинскими препаратами.

В ходе такого предоперационного опроса анестезиолог иногда удивляет пациента неожиданными просьбами.

Татьяна Валюшева, анестезиолог-реаниматолог:

Открыть рот пошире, показать язык, разогнуть в ту или иную сторону голову. Это делается для того, чтобы оценить строение дыхательных путей человека, поскольку часто анестезия сопровождается манипуляциями на верхних дыхательных путях.

Леонид Болокин, анестезиолог-реаниматолог:

Сейчас у анестезиологических препаратов очень широкий диапазон, они стали более безопасными.

Меньше риска — больше комфорта для пациента. Обеспечивает этот комфорт комбинация общего наркоза и эпидуральной анестезии.

Леонид Болокин, анестезиолог-реаниматолог:

Эпидуральная анестезия продолжается в послеоперационном периоде. Больной не чувствует боли. Это не только гуманно, это выключает многие патологические процессы. Больной начинает мобилизироваться очень быстро, потому что боли нет, что приводит к быстрейшей реабилитации пациента.

Евгений Сантоцкий, заведующий отделением анестезиологии и реанимации:

В отделение реанимации и интенсивной терапии попадают пациенты в наиболее тяжелых состояниях. Такие пациенты, которые не могут лечиться в обычных отделениях и требуют интенсивного наблюдения, интенсивного лечения, зачастую экстренного принятия решения по их ведению. Этим пациентам необходим постоянный гемодинамический мониторинг, то есть мониторинг сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, они нуждаются в замещении жизненно важных органов. Это требует от врачей более устойчивых моральных качеств и быстрого принятия решений, соответственно, соответствующих знаний. В зависимости от состояния больного решения приходится принимать моментально, они должны быть максимально верными.