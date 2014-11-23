Чем отличаются психиатр, психотерапевт и психолог?

Александр Странцев, директор РНПЦ психического здоровья, врач-психиатр:

Психолог — специалист, который имел подготовку не в медицинском вузе. Как правило, это педагогическое образование. Психолог не занимается лечением болезни, он помогает человеку разобраться в своих внутренних каких-то переживаниях, которые ему мешают ощутить всю прелесть жизни, испытывает дискомфорт, но не болен.

Татьяна Дановская, психолог реабилитационного наркологического отделения:

Чтобы не создавать в дальнейшем таких же трудностей, потому что если мы не научились решать какие-то проблемы, то мы будем ходить по кругу. Надо идти к специалисту. Это менее травматично, более результативно.

Кажется, что я вот схожу к психологу и проблемы разрешатся сами по себе. На самом деле, это титанический труд самого человека, чтобы разобраться, понять, осознать, чтобы пройти достаточно сложный путь, поскольку эти переживания, эмоции внутренние — это чаще всего не так просто, это больно.

Александр Странцев, директор РНПЦ психического здоровья, врач-психиатр:

Если считаешь себя цивилизованным человеком, то ты должен иметь тесное общение, в том числе и с психологом, чтобы ты, общаясь в мире с людьми, мог четко изложить свои мысли, мог выслушать человека, не давать какую-то гиперреакцию на какие-то жизненные ситуации.

В отличие от психолога, психотерапевт может назначить медикаменты, может провести сеансы психотерапии. Терапия — это лечение. Психолог занимается консультированием, коррекцией.

Разница между психотерапевтом и психиатром в том, что психотерапевт занимается с невротическим уровнем расстройств (расстройство, которое не дошло до уровня психоза), это человек, который, в принципе, адекватно воспринимает окружающую среду, но, например, у него может быть приходящая тревога, пониженный фон настроения, который длится месяцами. Человек ощущает это и говорит сам себе: я так больше не могу. Конечно, в таком случае он должен обратиться к психотерапевту.

Сергей Тарасюк, заведующий психиатрическим отделением:

Психотерапия лечит больше словом, а психиатр все-таки лекарствами. Психотерапевт своими методиками может воздействовать далеко не на всю психопатологию. Некоторые формы психических расстройств не подвластны лечению словом, а психиатр тем и отличается, что медикаментозными препаратами он может воздействовать на всю сферу психопатологии.