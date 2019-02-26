«Почти 500 младенцев за год мы сохранили»: как работают кабинеты «За жизнь»?

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Есть определённые критерии. Они разработаны, они являются международными, которые чётко определяют период совместного проживания. И пара, которая проживает определённое время вместе и не может иметь детей – все эти периоды чётко определены. Но не всегда ЭКО – единственный метод. Конечно, нужно обследоваться, если есть проблема – конечно же, лечиться.

И часто бывает так, что наступает беременность после проведенного лечения либо мужчины, либо женщины, либо обоих партнёров. Есть даже случаи, когда после проведённого ЭКО наступает обычная беременность – такие случаи бывают довольно часто. Поэтому нужно сражаться, верить до последнего, потому что это счастье может прийти только к тому, кто в это, действительно ,верит. И кто идёт к этому, кто старается.

Мы провели небольшой опрос среди минчанок и поинтересовались их мнением, как они относятся к ЭКО.

– У меня пока семьи нет. О детях я ещё не думаю. Но, честно говоря, против ничего не имею.

– К ЭКО, наверное, положительно отношусь, потому что если у людей нет детей, надо же как-то решать эту проблему. Можно усыновить, но ЭКО – тоже нормально.

– Я считаю, что вполне достаточно взять ребёнка из детского дома.

– Я за рождаемость, за детей, за то, что каждая пара должна быть счастливая. Если у пары не получается по тем или иным причинам естественным образом, я считаю, а почему бы и нет! ЭКО – решение проблемы.

– Если уже совсем плохо и не выходит, это как один из методов забеременеть для женщины. А каждая женщина хочет быть мамой. Мне кажется – это важно.

По итогу опроса, мы видим, что большинство минчанок положительно относятся к ЭКО.

Ещё один важный фактор повышения рождаемости – это профилактика абортов. В последнее время в Беларуси, в столице их количество существенно сократилось. Работают специальные кабинеты под названием «За жизнь».