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«Муж не верил, плакал, и я не могла осознать, что вот оно счастье, рядом, только бери, целуй, обнимай»

26 февраля 2019 14:00
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Каждый ребёнок — огромная ценность для семьи. В нашей стране демографической ситуации уделяется особое внимание. Можно констатировать, что с такой социальной поддержкой и уровнем медицины, нет повода не рожать. Рассказываем в программе «Большой город», как пары приходят к этому счастью.

«Муж не верил, плакал, и я не могла осознать, что вот оно счастье, рядом, только бери, целуй, обнимай»-1

Татьяна к счастью материнства шла целых 15 лет. Врачебная ошибка медиков в её юности перечеркнула возможность зачать ребёнка естественным путём: после удаления аппендикса в теле женщины забыли салфетку. А по факту занесения инфекции врачи вынесли неутешительный вердикт.

«Муж не верил, плакал, и я не могла осознать, что вот оно счастье, рядом, только бери, целуй, обнимай»-4

Татьяна Ходорченко:
Для меня это был огромный шок. И вот так не почувствовать это чувство – не прижать малыша к груди, не покормить его.

Муж не верил, плакал и я сама – не могла никак осознать, что вот оно счастье, вот оно рядом, только бери, целуй, обнимай.

«Муж не верил, плакал, и я не могла осознать, что вот оно счастье, рядом, только бери, целуй, обнимай»-7

Если бы не ЭКО, Татьяна не познала бы радость материнства. Сегодня её дом – полная чаша. Заботливый муж и любимые дочки. Совсем недавно встретили новоселье в собственном доме.

Для счастья, говорит минчанка, большего и не надо. Но о необычном способе появления детей на свет белорусы пока не готовы охотно рассказывать друг другу. А вот доктора считают ЭКО настоящим прогрессом в медицине.

Людмила Николаевна помогла появиться на свет 10 тысячам маленьких белорусов. Уверена, вопреки всему, надо верить, самое заветное желание в жизни каждой женщины рано или поздно сбудется. 

«Муж не верил, плакал, и я не могла осознать, что вот оно счастье, рядом, только бери, целуй, обнимай»-10

Людмила Кеда, заместитель главврача УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:
Зачастую, и не один пример есть такой, когда семьи пришли выполнить экстракорпоральное оплодотворение, родили ребёнка после ЭКО, а потом у них рождаются дети и беременность наступает самостоятельно.

Долгая дорога в родзал была и у Татьяны с Евгением. 9 лет брака, все силы отбирали учёба и работа. Да, и юные ещё совсем были. Но в один миг пара поменяла суровый Красноярск на уютный Минск, серые будни на карьеру в успешной белорусской IT-компании. А в День всех влюблённых судьба подарила им мальчика и мальчика. Его плечо она, как никогда, почувствовала на партнёрских родах. Молодой папа уже и первую игрушку придумал – деревянный планшет.

«Муж не верил, плакал, и я не могла осознать, что вот оно счастье, рядом, только бери, целуй, обнимай»-13

Евгений Веретенников:
Это было невероятное время. Всё так быстро происходило.

Татьяна Веретенникова:
Это прекрасное чувство!

# Рождаемость в Беларуси # Здоровье # Дмитрий Чередниченко

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