«Муж не верил, плакал, и я не могла осознать, что вот оно счастье, рядом, только бери, целуй, обнимай»

Каждый ребёнок — огромная ценность для семьи. В нашей стране демографической ситуации уделяется особое внимание. Можно констатировать, что с такой социальной поддержкой и уровнем медицины, нет повода не рожать. Рассказываем в программе «Большой город» , как пары приходят к этому счастью.

Татьяна к счастью материнства шла целых 15 лет. Врачебная ошибка медиков в её юности перечеркнула возможность зачать ребёнка естественным путём: после удаления аппендикса в теле женщины забыли салфетку. А по факту занесения инфекции врачи вынесли неутешительный вердикт.

Муж не верил, плакал и я сама – не могла никак осознать, что вот оно счастье, вот оно рядом, только бери, целуй, обнимай.

Татьяна Ходорченко: Для меня это был огромный шок. И вот так не почувствовать это чувство – не прижать малыша к груди, не покормить его.

Если бы не ЭКО, Татьяна не познала бы радость материнства. Сегодня её дом – полная чаша. Заботливый муж и любимые дочки. Совсем недавно встретили новоселье в собственном доме.

Для счастья, говорит минчанка, большего и не надо. Но о необычном способе появления детей на свет белорусы пока не готовы охотно рассказывать друг другу. А вот доктора считают ЭКО настоящим прогрессом в медицине.

Людмила Николаевна помогла появиться на свет 10 тысячам маленьких белорусов. Уверена, вопреки всему, надо верить, самое заветное желание в жизни каждой женщины рано или поздно сбудется.