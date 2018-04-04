«Пойдём на плавание, пойдём в сад». Как проходит уникальная операция по коррекции врождённых изменений позвоночника у детей?

Новости Беларуси. Врачи Беларуси и России внедряют здоровые технологии. Уникальная совместная разработка поможет детям с врожденной деформацией позвоночника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых случаях это заболевание приводит даже к инвалидному креслу. В лечении используют новейшие имплантаты и 3D-принтер. Уникальные операции уже проводят в Санкт-Петербурге и Минске. Причем в России помогают даже полугодовалым пациентам. Как совместными усилиями ставят на ноги самых маленьких? Расскажет Ольга Коршун.

Попасть на прием к одному из самых известных в России детских хирургов пациенты считают большой удачей. Сергей Виссарионов несколько лет назад первым в России провел уникальную операцию: врожденную деформацию позвоночника исправили полугодовалому малышу. Ольга Коршун, СТВ:

Он сможет стать олимпийским чемпионом?

Сергей Виссарионов, заместитель директора Детского ортопедического института им. Г. И. Турнера (Россия):

Они могут становиться кем угодно. Очень многие дети после наших операций достаточно активно занимаются спортом. Профессор Виссарионов – один из авторов уникальной белорусско-российской разработки. Ее суть в том, что хирурги удаляют нездоровый позвонок всего за одну манипуляцию. Вместо него устанавливают металлическую конструкцию. Она заполнена костной тканью, из которой со временем вырастает новый позвонок.

Сергей Виссарионов:

В этом заключается сущность и уникальность методики. Фиксируются только два позвонка, которые прилегают к аномальному позвонку. Это не создает отрицательных условий с точки зрения дальнейшего роста и развития ребенка.

Ольга Коршун:

Это – точная копия позвоночника пациента. Здесь хорошо видно, какой позвонок лишний и где он расположен. Чтобы создать такой макет, сначала делают компьютерную томографию позвоночника, а ее результаты печатают на 3D-принтере. Весь процесс занимает буквально несколько часов, а для пациента просто жизненно важно, чтобы хирург еще до начала операции смог увидеть позвоночник и даже взять его в руки.

Сейчас в это трудно поверить, но болезнь могла привести Захара в инвалидное кресло. Мальчику провели такую операцию в полтора года. Металлическую конструкцию извлекли всего несколько дней назад. А Захару уже не сидится на месте.

Ольга Агеева, мама пациента (Россия):

Пойдем на плавание, пойдем в сад. Он бегает, прыгает – абсолютно здоровый ребенок. В Беларуси эти операции проводят только в РНПЦ травматологии и ортопедии. Дмитрий Тесаков – детский хирург с 35-летим стажем. Он проводит такие операции дважды в неделю. К слову, белорусским врачам удалось справиться с одной из самых важных задач: уменьшить кровопотерю во время манипуляций примерно вдвое. Это мировой уровень.

Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник РНПЦ травматологии и ортопедии:

Мы практически возвращаем до 70 % – минимум – объема потерянной красной крови во время операции. То есть мы порой уходим от необходимости возмещать кровопотерю донорской кровью. Сейчас врачи совместно с учеными работают над тем, чтобы буквально по капле крови понимать, как болезнь будет вести себя дальше. От этого зависит метод и время лечения.

Дмитрий Тесаков:

В ряде случаев мы получаем информацию, которая заранее указывает, что развитие деформационной составляющей, агрессивность патологического клинического проявления, здесь ожидается неблагоприятное.