«Хватается, как за спасательную соломинку: перекушу-ка я». Как стресс, генетика и культура стимулируют переедание

Печенье там, пирожное здесь и лишняя котлетка в гостях: как часто мы едим больше, чем собирались. Какие же психологические причины у этого досадного явления?

Основные причины переедания:

№1: Стресс

Сергей Кручинин, психолог:

Очень часто для того, чтобы снять вот этот вот стресс, барьер, который возникает у человека. Когда он не может решить какую-то ситуацию, которые очень часто приносят ему серьёзные переживания, какие-то волнения, напряжение всего организма. Он хватается, как за спасательную соломинку: перекушу-ка я.

№2: Генетическая память

Сергей Кручинин:

В течение своей длительной исторической перспективы человек, как вид, накопил много опыта. И в этом опыте есть и голод, и холод, и всё остальное. И один из способов справиться с этим – это накопить немножко излишков.

№3: Культурный фактор

Сергей Кручинин:

Вот должно быть первое, второе и третье. Такое полное насыщение. При этом, соответственно, забывая определённую вещь. Что в то время, когда формировался вот такой вот стол, как ели их предки, это было связано с определённым видом деятельности, который был физически намного напряжённее.