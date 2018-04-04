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«Хватается, как за спасательную соломинку: перекушу-ка я». Как стресс, генетика и культура стимулируют переедание

04 апреля 2018 08:48
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Печенье там, пирожное здесь и лишняя котлетка в гостях: как часто мы едим больше, чем собирались. Какие же психологические причины у этого досадного явления?

Расскажет психолог Сергей Кручинин.

«Хватается, как за спасательную соломинку: перекушу-ка я». Как стресс, генетика и культура стимулируют переедание-1

Основные причины переедания:

№1: Стресс

Сергей Кручинин, психолог:
Очень часто для того, чтобы снять вот этот вот стресс, барьер, который возникает у человека. Когда он не может решить какую-то ситуацию, которые очень часто приносят ему серьёзные переживания, какие-то волнения, напряжение всего организма. Он хватается, как за спасательную соломинку: перекушу-ка я.

№2: Генетическая память

Сергей Кручинин:
В течение своей длительной исторической перспективы человек, как вид, накопил много опыта. И в этом опыте есть и голод, и холод, и всё остальное. И один из способов справиться с этим – это накопить немножко излишков.

№3: Культурный фактор

Сергей Кручинин:
Вот должно быть первое, второе и третье. Такое полное насыщение. При этом, соответственно, забывая определённую вещь. Что в то время, когда формировался вот такой вот стол, как ели их предки, это было связано с определённым видом деятельности, который был физически намного напряжённее. 

«Хватается, как за спасательную соломинку: перекушу-ка я». Как стресс, генетика и культура стимулируют переедание-4

Способ борьбы с перееданием:

Сергей Кручинин:
Один из самых важнейших способов – это, соответственно, говорить себе «нет», когда мы собираемся поесть – снять стресс.

# Консультация психолога # Здоровье # Сергей Кручинин

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