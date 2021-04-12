Что нужно делать, чтобы сохранить зрение при долгой работе за компьютером? Рекомендации от врача-офтальмолога

Нарушение зрения – это болезнь XXI века. Экраны компьютеров, смартфонов и планшетов стали неотъемлемой частью нашей жизни. Отказаться от них насовсем уже нельзя, но сохранить здоровье глаз еще по силам.

Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:

Для оптимальной работы за компьютером, за столом нам нужно верхнее полноценное освещение и местное освещение в виде лампы. Если вы читаете вечером, то надо усилить освещение, обязательное расстояние до прочитываемого объекта, как нас раньше учили в детстве, на локоток, не менее 30 см.

Отдых – это лучшая защита, которая поможет поддержать зрение. Отвлекитесь от монитора и посмотрите в окно на дальние объекты, потом переведите взгляд на оконную раму вблизи и снова посмотрите вдаль. Наталья Никитина:

Наше глазное яблоко окружено мышцами, с их помощью мы двигаем глазами: вправо, влево, вверх, вниз. И, соответственно, движение этих мышц, их работа, вызывает прилив крови к глазному яблоку. Прилив крови значит, что сюда поступают все необходимые питательные вещества. Чтобы улучшить прилив крови к глазному яблоку и улучшить наше зрение, нужно делать зарядку для глаз.

Простые упражнения – движения глазными яблоками вверх, вниз, вправо, влево. Такую гимнастику лучше выполнять 3 раза в день. Для поддержания зрения важно и полноценное питание. В ежедневном рационе должны присутствовать овощи и фрукты. Желательно зеленого, желтого, красного цветов. Наталья Никитина:

Нашей сетчатке нужен лютеин. Это вещество обеспечивает хорошую работу наших зрительных клеток. Помимо лютеина, недостаток витаминов А, Е, зеаксантина, витамина С влечет ухудшение остроты зрения.

Глаза нужно оберегать от солнечного воздействия уже сейчас. Ультрафиолет разрушает наши зрительные клетки. Используйте темные очки и шляпы с широкими полями.

Наталья Никитин:

В идеале глазного врача нужно посещать 2 раза в год. Тем, кто работает за компьютером, обязательно нужно проверить остроту зрения и внутриглазное давление. Если вы имеете возможность сделать полное обследование глаз – это вообще идеальный вариант. Таким образом вы избежите каких-то серьезных проблем в будущем.