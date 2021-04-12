Прямой эфир

Что нужно делать, чтобы сохранить зрение при долгой работе за компьютером? Рекомендации от врача-офтальмолога

12 апреля 2021 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нарушение зрения – это болезнь XXI века. Экраны компьютеров, смартфонов и планшетов стали неотъемлемой частью нашей жизни. Отказаться от них насовсем уже нельзя, но сохранить здоровье глаз еще по силам.

Что нужно делать, чтобы сохранить зрение при долгой работе за компьютером? Рекомендации от врача-офтальмолога -1

Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:
Для оптимальной работы за компьютером, за столом нам нужно верхнее полноценное освещение и местное освещение в виде лампы. Если вы читаете вечером, то надо усилить освещение, обязательное расстояние до прочитываемого объекта, как нас раньше учили в детстве, на локоток, не менее 30 см.

Что нужно делать, чтобы сохранить зрение при долгой работе за компьютером? Рекомендации от врача-офтальмолога -4

Отдых – это лучшая защита, которая поможет поддержать зрение. Отвлекитесь от монитора и посмотрите в окно на дальние объекты, потом переведите взгляд на оконную раму вблизи и снова посмотрите вдаль.

Наталья Никитина:
Наше глазное яблоко окружено мышцами, с их помощью мы двигаем глазами: вправо, влево, вверх, вниз. И, соответственно, движение этих мышц, их работа, вызывает прилив крови к глазному яблоку. Прилив крови значит, что сюда поступают все необходимые питательные вещества. Чтобы улучшить прилив крови к глазному яблоку и улучшить наше зрение, нужно делать зарядку для глаз.

Что нужно делать, чтобы сохранить зрение при долгой работе за компьютером? Рекомендации от врача-офтальмолога -7

Простые упражнения – движения глазными яблоками вверх, вниз, вправо, влево. Такую гимнастику лучше выполнять 3 раза в день. Для поддержания зрения важно и полноценное питание. В ежедневном рационе должны присутствовать овощи и фрукты. Желательно зеленого, желтого, красного цветов.

Наталья Никитина:
Нашей сетчатке нужен лютеин. Это вещество обеспечивает хорошую работу наших зрительных клеток. Помимо лютеина, недостаток витаминов А, Е, зеаксантина, витамина С влечет ухудшение остроты зрения.

Что нужно делать, чтобы сохранить зрение при долгой работе за компьютером? Рекомендации от врача-офтальмолога -10

Глаза нужно оберегать от солнечного воздействия уже сейчас. Ультрафиолет разрушает наши зрительные клетки. Используйте темные очки и шляпы с широкими полями.

Что нужно делать, чтобы сохранить зрение при долгой работе за компьютером? Рекомендации от врача-офтальмолога -13

Наталья Никитин:
В идеале глазного врача нужно посещать 2 раза в год. Тем, кто работает за компьютером, обязательно нужно проверить остроту зрения и внутриглазное давление. Если вы имеете возможность сделать полное обследование глаз – это вообще идеальный вариант. Таким образом вы избежите каких-то серьезных проблем в будущем.

Что нужно делать, чтобы сохранить зрение при долгой работе за компьютером? Рекомендации от врача-офтальмолога -16

Минимизировать время за гаджетами, правильно питаться и больше бывать на свежем воздухе – такие простые шаги помогут сохранить здоровье ваших глаз.

# Здоровье # Здоровье # Наталья Никитина # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
При нагревании они превращаются в яд. Какие продукты нельзя повторно разогревать в микроволновке?
08 апреля 2021 10:02

При нагревании они превращаются в яд. Какие продукты нельзя повторно разогревать в микроволновке?

«Ни одного какого-то сбоя в моём организме не было». Как проходит вакцинация от коронавируса в Беларуси?
07 апреля 2021 09:16

«Ни одного какого-то сбоя в моём организме не было». Как проходит вакцинация от коронавируса в Беларуси?

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии
07 апреля 2021 09:01

3D-моделирование сердца пациента и стволовые клетки. Рассказываем о достижениях в белорусской кардиологии