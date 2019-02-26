Польза йогурта: какие заболевания может предупредить одна баночка в день

В 1919 году фармацевт Исаак Карассо задумался: почему на его родных Балканах дети практически не страдают кишечными расстройствами, а в Испании, где и климат мягкий, и условия прекрасные, и фруктов с овощами полно, ситуация обстоит иначе? Не в том ли дело, что в рационе первых присутствовали кисломолочные продукты, которых в Испании не было вовсе?

Карассо нашел подтверждение своим догадкам и в исследованиях русского учёного Ильи Мечникова, который опросив многих долгожителей России и стран Азии, обнаружил, что они в большом количестве употребляли йогурт и простоквашу. В итоге фармацевт выписал в Испанию из института Луи Пастера штаммы молочнокислых йогуртовых культур – болгарской палочки и термофильного стрептококка.

Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии ГУО «БелМАПО»:

Польза самого йогурта – бесспорна. В первую очередь, благодаря тому, что нормализуется работа желодучно-кишечного тракта, улучшается иммунитет человека, и также регулярное употребление йогурта снижает риск развития ишемической болезни сердца, уменьшается риск развития инфарктного диабета и избыточной массы тела и ожирения, но это если мы употребляем правильные йогурты. Ежедневно и регулярно, не менее 200 г.

В XXI веке йогурт доступен всем. Полки в супермаркетах буквально ломятся от ассортимента: творожки, йогурты обезжиренные, с бифидобактериями, питьевые, термостатные. Врачи утверждают: чтобы получить максимум пользы из всего этого изобилия, кисломолочный десерт нужно выбирать с умом.

Олеся Сидукова:

Обезжиренный йогурт не стоит употреблять, если, конечно, вам доктор не назначил. Жирность йогурта должна быть где-то 2-2,5%, до 3%. Многие съедают баночку на завтрак, другие во время обеденного перекуса, некоторые балуют себя вкусняшкой после ужина. Доктора уверены: в любой промежуток дня порция йогурта будет полезна и поможет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Однако есть категория людей, которые баловать себя кисломолочным лакомством должны с ограничениями.

Олеся Сидукова:

Вообще, йогурты не рекомендуется использовать людям в период обострения язвенной болезни желудка и гастрита. Употребление четырёх порций йогурта в неделю способствует снижению риска переломов тазобедренной кости у пациентов старше 55 лет. Три порции нежирного йогурта в неделю помогут улучшить состояние печени. Кроме того, кисломолочный продукт богат витамином В12, который контролирует работу нервной системы и обмена веществ. А кальций сокращает риск развития остеопороза, атеросклероза, инфаркта и артрита. Специалисты настаивают: извлечь пользу из йогурта можно и нужно. Главное – читать этикетку.

Олеся Сидукова:

Натуральный йогурт содержит только молоко и заквасочные культуры, дальше производитель может уже добавлять какие-то другие компоненты. Обязательно вводят сахар, к сожалению. В маленькой баночке йогурта может содержаться до 5 чайных ложек сахара.