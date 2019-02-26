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Проблема мужского бесплодия: куда можно обратиться?

26 февраля 2019 13:59
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Один из главных врагов рождаемости – бесплодие. Какое внимание уделяется репродуктивному здоровью мужчин, как сами мужчины относятся к этой проблеме, мы спросили в программе «Большой город» первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Проблема мужского бесплодия: куда можно обратиться?-1

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
С августа у нас в Минском диагностическом центре работает Центр мужского здоровья, центр мужского бесплодия, куда можно обратиться, записавшись: и интернет-запись, и самозапись. Прийти со своими проблемами.

Кроме того, есть межрайонные урологические центры. Все урологи – это, в том числе, и специалисты по андрологии. Поэтому мужчина может обратиться в любой центр урологический либо в Центр мужского здоровья.

Проблема мужского бесплодия: куда можно обратиться?-4

# Рождаемость в Беларуси # Здоровье # Дмитрий Чередниченко

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