Проблема мужского бесплодия: куда можно обратиться?

Один из главных врагов рождаемости – бесплодие. Какое внимание уделяется репродуктивному здоровью мужчин, как сами мужчины относятся к этой проблеме, мы спросили в программе «Большой город» первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

С августа у нас в Минском диагностическом центре работает Центр мужского здоровья, центр мужского бесплодия, куда можно обратиться, записавшись: и интернет-запись, и самозапись. Прийти со своими проблемами.

Кроме того, есть межрайонные урологические центры. Все урологи – это, в том числе, и специалисты по андрологии. Поэтому мужчина может обратиться в любой центр урологический либо в Центр мужского здоровья.