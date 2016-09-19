Диетолог Светлана Кашицкая: Сало при его малом употреблении – полезный продукт!

У одних при упоминании этого продукта, по телу пробегают «мурашки» от ужаса, а у других – начинается обильное слюноотделение. Сало – продукт со спорный со своими «плюсами» и «минусами»: его можно либо не терпеть, либо любить, только не оставаться равнодушным.

Сало при его малом употреблении – полезный продукт! В составе свиного сала есть важнейшее вещество – арахидоновая кислота. Арахидоновая кислота входит в состав всех клеточных мембран и нужна нашей сердечной мышце. К тому же, без неё никак не обходятся гормоны, иммунные реакции, холестериновый обмен. Арахидоновая кислота имеется только в свином сале и не содержится ни в каких других растительных маслах.

Великолепная структура – подкожный жир, в котором сохранились клетки и биологически активные вещества, пойдут вам на пользу, если количество умеренное.

Бытует мнение, что в сале – сплошной холестерин. Ничего подобного! Да, он здесь присутствует, но даже меньше, чем в сливочном масле. И ничего страшного в нём нет. Жирные кислоты сала как раз и чистят сосуды от холестериновых отложений.

Запомните: поправляются не от сала, а от его количества! Если вы ведёте обычный сидячий образ жизни, то в день нужно съедать 10 – максимум 20 грамм сала.

Если вы уже страдаете ожирением или излишним весом, – не более 10 грамм в день.