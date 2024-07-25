Почему возникает вздутие живота? Врач-гастроэнтеролог назвала причины
Вздутие живота – достаточно частая проблема. Такой неприятный симптом может быть вызван различными причинами, начиная от неправильного питания и заканчивая заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Проявляется вздутие ощущением тяжести, увеличением объема живота, газообразованием и дискомфортом.
Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Мерси»:
Чаще всего он возникает из-за определенных продуктов, так называемых FODMAP-углеводов. К таким углеводам относятся ферментируемые олиго-, ди-, моносахариды и полиолы. Это, как правило, четыре группы продуктов. Лактоза – молочный сахар, который содержится в молочных продуктах. Фруктоза во фруктах – это яблоки, груши, косточковые. Полиолы – это короткие углеводы, которые содержатся в луке и чесноке. Фруктаны – это, как правило, бобовые, всем известные «музыкальные» продукты – горох, фасоль, нут, чечевица и так далее.
Вздутие живота может быть вызвано стрессом, недостаточной физической активностью, синдромом раздраженного кишечника, дисбактериозом и заболеваниями органов брюшной полости.
Анастасия Целуевская:
Чаще всего метеоризм возникает ближе к вечеру после съеденного дневного рациона. Есть такое состояние, как синдром избыточного бактериального роста, которое связано с повышенным газообразованием. Суть этого заболевания либо состояния состоит в том, что толстокишечная микрофлора, бактерии с толстой кишки, забрасываются в тонкий кишечник, там начинает активно размножаться с повышением образования газа и воды. Соответственно, это вызывает такие симптомы, как метеоризм.
Переедание и употребление пищи с высоким содержанием сахара, жиров и примесей и газированных напитков могут привести к образованию избыточных газов в желудке и кишечнике, что вызывает метеоризм. Нарушение процесса переваривания пищи также может стать причиной этой проблемы.
Анастасия Целуевская:
Такими вопросами занимается врач-гастроэнтеролог. В диагностику метеоризма или вздутия живота входит общий осмотр, общий анализ крови, мочи, анализ на яйца глист и простейших. Также используются дыхательные тесты на синдром избыточного бактериального роста, мальабсорбцию, непереносимость лактозы, фруктозы. Может также в качестве диагностики использоваться анализ крови на маркеры целиакии, так называемая непереносимость глютена. Это состояние довольно хорошо поддается коррекцией с помощью диеты. Индивидуально вводятся продукты, те, которые мы тестируем.
Рацион должен быть сбалансированным, богатым на витамины, минералы и волокна, которые способствуют нормальному функционированию пищеварительной системы. Регулярные небольшие приемы пищи способствуют более равномерному пищеварению и снижают вероятность возникновения вздутия.
Анастасия Целуевская:
Если человек любит яблоки, у него непереносимость фруктозы, можно запекать, тогда будет меньше вздутие. И обязательно нужно корректировать дозу продукта. То есть, например, если у человека есть непереносимость лактозы, то можно, например, использовать безлактозные молочные продукты. Или если выявлена экспериментальным путем непереносимость например, фруктозы, то определяется переносимое количество продукта. Используется такой препарат как «Симетикон» для купирования симптомов, либо комбинированные препараты, которые снимают спазмы и вздутие живота.
Лечение и профилактика вздутия живота играют важную роль в поддержании здоровья организма и комфортного самочувствия.
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