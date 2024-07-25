Почему возникает вздутие живота? Врач-гастроэнтеролог назвала причины

Вздутие живота – достаточно частая проблема. Такой неприятный симптом может быть вызван различными причинами, начиная от неправильного питания и заканчивая заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Проявляется вздутие ощущением тяжести, увеличением объема живота, газообразованием и дискомфортом.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Мерси»:

Чаще всего он возникает из-за определенных продуктов, так называемых FODMAP-углеводов. К таким углеводам относятся ферментируемые олиго-, ди-, моносахариды и полиолы. Это, как правило, четыре группы продуктов. Лактоза – молочный сахар, который содержится в молочных продуктах. Фруктоза во фруктах – это яблоки, груши, косточковые. Полиолы – это короткие углеводы, которые содержатся в луке и чесноке. Фруктаны – это, как правило, бобовые, всем известные «музыкальные» продукты – горох, фасоль, нут, чечевица и так далее. Вздутие живота может быть вызвано стрессом, недостаточной физической активностью, синдромом раздраженного кишечника, дисбактериозом и заболеваниями органов брюшной полости.

Анастасия Целуевская:

Чаще всего метеоризм возникает ближе к вечеру после съеденного дневного рациона. Есть такое состояние, как синдром избыточного бактериального роста, которое связано с повышенным газообразованием. Суть этого заболевания либо состояния состоит в том, что толстокишечная микрофлора, бактерии с толстой кишки, забрасываются в тонкий кишечник, там начинает активно размножаться с повышением образования газа и воды. Соответственно, это вызывает такие симптомы, как метеоризм. Переедание и употребление пищи с высоким содержанием сахара, жиров и примесей и газированных напитков могут привести к образованию избыточных газов в желудке и кишечнике, что вызывает метеоризм. Нарушение процесса переваривания пищи также может стать причиной этой проблемы.

Анастасия Целуевская:

Такими вопросами занимается врач-гастроэнтеролог. В диагностику метеоризма или вздутия живота входит общий осмотр, общий анализ крови, мочи, анализ на яйца глист и простейших. Также используются дыхательные тесты на синдром избыточного бактериального роста, мальабсорбцию, непереносимость лактозы, фруктозы. Может также в качестве диагностики использоваться анализ крови на маркеры целиакии, так называемая непереносимость глютена. Это состояние довольно хорошо поддается коррекцией с помощью диеты. Индивидуально вводятся продукты, те, которые мы тестируем. Рацион должен быть сбалансированным, богатым на витамины, минералы и волокна, которые способствуют нормальному функционированию пищеварительной системы. Регулярные небольшие приемы пищи способствуют более равномерному пищеварению и снижают вероятность возникновения вздутия.