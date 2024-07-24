Как распознать стенокардию? Рассказал врач-кардиолог

Стенокардия – сердечное заболевание, которое характеризуется ощущением стеснения, давления или боли в области груди. Обычно стенокардия возникает из-за недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы вследствие сужения коронарных артерий. Это состояние может быть вызвано атеросклерозом, спазмами артерий или другими причинами, порождающими нехватку кислорода в сердечной мышце.

Наталья Карась, врач-кардиолог медицинского центра «Мерси»: Стенокардия градируется по четырем стадиям. Первая – это минимальная, когда пациент тестируется, у него возникают приступы стенокардии при достаточно интенсивных физических нагрузках. Допустим, ускоренная ходьба, подъем на лестницу на 4-5 этаж. Что же касается четвертой, то это непереносимость бытовых нагрузок. Что касается второй, третьей стадии – это промежуточное положение. Более точная диагностика проводится на основании нагрузочных тестов, велоэргометрии либо тредмил-теста.

Симптомы стенокардии обычно включают ощущение дискомфорта, давления, жжения или давящей боли в груди, которая может распространяться на шею, руки, спину или живот. Часто стенокардия проявляется при физической активности или стрессе, когда сердце нуждается в большем объеме кислорода и крови.

Наталья Карась: Логичнее назначить какое-то предварительное обследование в виде кардиограммы, исследования липидного спектра, холтеровское мониторирование, эхокардиографию. Затем уже с этим пакетом документов лучше прийти к узкому специалисту – кардиологу.

Для профилактики заболевания важно следить за своим образом жизни и принимать меры для поддержания здоровья сердца. Регулярные физические упражнения имеют большое значение для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения кровообращения. Питание также играет важную роль. Умеренное потребление жиров, снижение потребления сахара и соли, увеличение потребления фруктов, овощей, злаковых и рыбы способствуют сохранению здоровья сердца. Не менее важно практиковать методы релаксации и медитации для снижения уровня стресса, который может негативно сказываться на сердце.

Наталья Карась:

Основу составляет лечение атеросклероза как причины заболеваний. Препараты, разжижающие кровь, аспирин, а также лекарственные препараты, которые позволяют работать сердцу в более экономичном режиме. Когда переносимость нагрузки становится очень низкой, это 3-4 функциональный класс, то есть такой пациент должен быть направлен к хирургу.

Важно помнить, что стенокардия – это серьезное заболевание, которое требует контроля. Пациентам с диагностированной стенокардией рекомендуется вести здоровый образ жизни и принимать лекарства для поддержания здоровья сердца и профилактики сердечных осложнений. Своевременное обращение к врачу поможет уменьшить риски и улучшить качество жизни.