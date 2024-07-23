Как защитить глаза от ультрафиолетового света? Узнали у специалиста

Ультрафиолетовое излучение считается одним из важнейших компонентов солнечного света. Однако его воздействие на глаза может быть вредным, если не принимать необходимые меры предосторожности. Ультрафиолетовые лучи делятся на три типа.

Мария Лученкова, врач-офтальмолог медицинского центра «Нордин»:

Это длинноволновой диапазон, средневолновой диапазон и коротковолновой диапазон. Тип С ультрафиолетового излучения практически полностью поглощается озоновым слоем атмосферы и до поверхности Земли не доходит. Ультрафиолетовое излучение средневолнового диапазона, тип В так называемый, на 90 % поглощается озоновым слоем. Поэтому часть проходит через слои атмосферы. Если человек находится на высокогорье, в горах, может получить так называемое фото-кератоконъюнктивит, который проявляется выраженным блефароспазмом, отеком эпителия роговицы, выраженным слезотечением, покраснением поверхности глазных яблок.

Защитные механизмы глаза, такие как роговица и хрусталик, могут уменьшать проникновение ультрафиолетовых лучей на сетчатку. Однако длительное и интенсивное воздействие такого излучения может вызвать различные проблемы со зрением и здоровьем глаз, включая ожоги роговицы, катаракту, дегенерацию сетчатки и другие заболевания.

Мария Лученкова:

Длинноволнового диапазона ультрафиолет практически полностью проходит через все слои атмосферы и доходит до поверхности Земли. Поэтому может влиять при накопительном своем действии на структуры глаза. Проходя через преломляющие структуры глаза, роговицы, хрусталик может проникать и до сетчатки. Следует выделить категорию людей, которые очень чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Во-первых, это пациенты с афакией, то есть с удаленным хрусталиком, либо с врожденной афакией, после хирургии катаракты с имплантированными интраокулярными линзами, не имеющими ультрафиолетового фильтра. Также это пациенты с возрастной макулярной дистрофией сетчатки. Чтобы защитить глаза от негативного воздействия, следует использовать солнцезащитные очки, соответствующие фильтрации ультрафиолетовых лучей. Также рекомендуется носить головной убор с козырьком и избегать пребывания на солнце во время пиковой солнечной активности.